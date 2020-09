Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","shortLead":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","id":"20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d2e2c-a4e0-447e-8bcd-3ab2e778091b","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:15","title":"Foglalt házak kiürítése miatt törtek ki zavargások Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","shortLead":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","id":"20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9076217e-1ed9-4e6f-ab94-f8b1ee4c27b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:29","title":"Olvasói levélben reagált TGM publicisztikájára a volt rektori tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját halálát. Alain Cocq az után jelentette be szándékát, hogy Emmanuel Macron elutasította az eutanázia-kérelmét.","shortLead":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját...","id":"20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6adc9d-8739-4959-8a4b-d6e7037e0b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:37","title":"Nem engedi a Facebook, hogy egy haldokló élőben közvetítse halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább az intézményben.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább...","id":"20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adbc279-2cdb-49c8-b124-56aa7060ffd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Meczner János is felmondott a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező, Wéber Kata forgatókönyvíró és Petrányi Viktória producer.

","shortLead":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező...","id":"20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2d1d30-1639-4404-b72d-18b7de0854e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:50","title":"Már a velencei filmfesztiválon is tudnak az SZFE-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szigorú járványügyi intézkedésekkel, a szokásosnál sokkal kevesebb külföldi nevezővel, de megrendezték az ősz első budapesti futóversenyét.","shortLead":"Szigorú járványügyi intézkedésekkel, a szokásosnál sokkal kevesebb külföldi nevezővel, de megrendezték az ősz első...","id":"20200906_felmaraton_futas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9d6816-011e-4810-a317-a0dd7aacb686","keywords":null,"link":"/sport/20200906_felmaraton_futas_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:43","title":"Ezrek álltak rajthoz a Wizz Air Budapest Félmaratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre egyszerre három eszköz is tehető, és ezek vezeték nélkül tölthetők.","shortLead":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre...","id":"20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22deb126-3da7-4f8b-ab86-c1034a2277b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:03","title":"Három eszközt tölthet egyszerre vezeték nélkül a Samsung újdonságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]