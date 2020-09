Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó...","id":"20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ff2f82-cf64-4fcf-b24e-7dbbca076a37","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:12","title":"A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mikroblog akár le is törölheti majd a bejegyzéseket, melyek az elnökválasztáshoz kapcsolódó, de hamis információkat tartalmaznak.","shortLead":"A mikroblog akár le is törölheti majd a bejegyzéseket, melyek az elnökválasztáshoz kapcsolódó, de hamis információkat...","id":"20200911_twitter_kozossegi_media_amerikai_elnokvalasztas_hamis_informacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f400bb9-4d7b-4070-9dd9-3cb97c40b23a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_twitter_kozossegi_media_amerikai_elnokvalasztas_hamis_informacio","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:05","title":"Szigorít a Twitter a közelgő amerikai elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Télen várhatóan csak fokozza majd a helyzetet az influenza.","shortLead":"Télen várhatóan csak fokozza majd a helyzetet az influenza.","id":"20200911_koronavirus_jarvany_szerbia_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57129b4-39f4-4936-9b51-560fca2a2ae6","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_koronavirus_jarvany_szerbia_harmadik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:41","title":"Szerbiában már a harmadik hullámról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány feloldotta az ingázásra vonatkozó korlátozásokat.","shortLead":"A magyar kormány feloldotta az ingázásra vonatkozó korlátozásokat.","id":"20200911_ausztria_korlatozasok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b2fd80-0114-4951-9d8a-2b4cb73a8a61","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_ausztria_korlatozasok_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:59","title":"Osztrák belügyminiszter: Céges igazolással bárki kiutazhat, Magyarország lazított a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b667d-597e-4e04-8136-5fbadf222f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"14 éve nem volt ilyen. Ön tudta volna az utolsó kérdést?\r

