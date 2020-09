Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női...","id":"20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eeb687-8343-481e-aa3c-fe93b3926d1e","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:24","title":"Babos sikerrel vette a selejtező első körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol a járvány első hetei után tartott – számolt a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol...","id":"20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a4412-d9fb-46ca-8f0d-49a3358e7691","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:05","title":"Túl lehet a magyar ipar a mélyponton, de az autógyárak még mindig lehúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Intenzíven terjed a vírus Franciaországban.","shortLead":"Intenzíven terjed a vírus Franciaországban.","id":"20200911_franciaorszag_fertozott_napi_esetszam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19b5ce2-ffc5-4b1a-ab9c-8dae0a2987eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_franciaorszag_fertozott_napi_esetszam_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:38","title":"Újabb negatív rekord: közel 10 ezer új fertőzött Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak ezeken (ezért egyébként több amerikai vállalat is lobbizik), reálisan nézve már nem látja túl rózsásnak Android nélküli jövőjét – értesült a Digitimes.","shortLead":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak...","id":"20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6694b140-536a-4b72-8ab5-817034a1a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:33","title":"Újabb sötét felleg úszott a Huawei egére, de a vállalat ígéri, megoldja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a8c9fb-612a-4ccd-ab9f-66af454f1768","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Órákra le kellett állítani a határátkelést Argentínában, miután az ország bevándorlással foglalkozó hatóságát zsarolóvírus-támadás érte.","shortLead":"Órákra le kellett állítani a határátkelést Argentínában, miután az ország bevándorlással foglalkozó hatóságát...","id":"20200911_zsarolovirus_netwalker_hataratlepes_argentina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85a8c9fb-612a-4ccd-ab9f-66af454f1768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad5d708-af06-4f79-b4fc-2789bb8d4981","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_zsarolovirus_netwalker_hataratlepes_argentina","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:03","title":"Zsarolóvírus miatt teljesen megbénultak Argentína határátkelői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkezőben lévő újdonságra minden további nélkül igényelhető lesz a 2,5 millió forintos állami támogatás.","shortLead":"Az érkezőben lévő újdonságra minden további nélkül igényelhető lesz a 2,5 millió forintos állami támogatás.","id":"20200909_7_uleses_valtozat_johet_a_ford_kugabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62970acf-3640-4e41-b307-e6b456c7811a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_7_uleses_valtozat_johet_a_ford_kugabol","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:59","title":"7 üléses változat jöhet a Ford Kugából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt csaknem százezer új esetet regisztráltak.","shortLead":"Egy nap alatt csaknem százezer új esetet regisztráltak.","id":"20200911_Hatalmas_tempoban_terjed_a_koronavirus_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9166a6b6-c607-4f3c-b26b-be24a1d500c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_Hatalmas_tempoban_terjed_a_koronavirus_Indiaban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:06","title":"Hatalmas tempóban terjed a koronavírus Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e84b20-5a0f-4dbd-b6d3-951a760daa6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy belépett a Surface Duo az amerikai piacra, azonnal lecsaptak rá a nagy tech-oldalak a mindenképpen izgalmasnak ígérkező eszközre. Általános vélemény, hogy a kettős képernyők jobbak lehetnek az egyetlennél, azonban a Microsoftnak még bőven van tennivalója, hogy tényleg megérje egy ilyen eszközt vásárolni. ","shortLead":"Ahogy belépett a Surface Duo az amerikai piacra, azonnal lecsaptak rá a nagy tech-oldalak a mindenképpen izgalmasnak...","id":"20200912_microsoft_surface_duo_elso_tesztek_velemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e84b20-5a0f-4dbd-b6d3-951a760daa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7bd4d9-f1d5-4393-9c32-060eeba159c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_microsoft_surface_duo_elso_tesztek_velemenyek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:03","title":"Érdemes áldozni rá? Itt vannak az első tapasztalatok a Microsoft androidos telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]