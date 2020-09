Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. ","shortLead":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg...","id":"20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b435c-a58e-4900-b45a-c8c20b4e2ec3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:30","title":"Új autó, nehéz döntés? Segítünk választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6ac73e-bd90-44dd-a786-4ee66e1d15df","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Miközben a világlapok 1940 őszétől bőszen találgatták, ki állhat Trockij „magányos” gyilkosa mögött, a mindinkább kézivezérelt magyar sajtó még az összeesküvés gondolatát is elvetette, nehogy megorroljon az ideiglenes „szövetséges” szovjet diktátor, Sztálin.","shortLead":"Miközben a világlapok 1940 őszétől bőszen találgatták, ki állhat Trockij „magányos” gyilkosa mögött, a mindinkább...","id":"202037__a_trockijgyilkossag_visszhangja__magyar_sajtoigazitas__mas_vilag__kesztyus_tollak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6ac73e-bd90-44dd-a786-4ee66e1d15df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7ac732-b4c7-4b81-a88c-38632e7b71bd","keywords":null,"link":"/360/202037__a_trockijgyilkossag_visszhangja__magyar_sajtoigazitas__mas_vilag__kesztyus_tollak","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:00","title":"Diktátorozni tilos, zsidózni szabad: a Trockij-gyilkosság visszhangja a magyar sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b667d-597e-4e04-8136-5fbadf222f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"14 éve nem volt ilyen. Ön tudta volna az utolsó kérdést?\r

\r

","shortLead":"14 éve nem volt ilyen. Ön tudta volna az utolsó kérdést?\r

\r

","id":"20200912_Elvittek_a_brit_Legyen_On_is_milliomos_fodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87b667d-597e-4e04-8136-5fbadf222f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eab0f9-c272-4218-acf0-afda1201d01e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Elvittek_a_brit_Legyen_On_is_milliomos_fodijat","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:57","title":"Elvitték a brit Legyen Ön is milliomos fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e54764-1e36-449b-9845-c04352ba3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 12 tonna termék bizonyult szennyezettnek.","shortLead":"Összesen 12 tonna termék bizonyult szennyezettnek.","id":"20200911_szalmonella_baromfihus_litvania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e54764-1e36-449b-9845-c04352ba3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd7cd3-d33d-4371-87d3-3986c8a1d2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_szalmonella_baromfihus_litvania","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:05","title":"Magyarországról származó szalmonellás baromfihúst foglaltak le Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a273c510-8e4f-4b08-8516-7e747c393fe0","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"\"Szinte szórakozásból kezdtem öt testépítővel együtt, és ma már azon gondolkodom, hogy külföldön is kipróbálom a macsó-showt\" - nyilatkozta a minap Masaui Sugiura étteremtulajdonos, aki előbb a koronavírus miatt majdnem tönkrement, mostanra viszont igencsak felpörgött a vállalkozása.","shortLead":"\"Szinte szórakozásból kezdtem öt testépítővel együtt, és ma már azon gondolkodom, hogy külföldön is kipróbálom...","id":"20200910_Szusi_show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a273c510-8e4f-4b08-8516-7e747c393fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0988f9a-0cad-4525-9c6d-b426af8b9f3b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Szusi_show","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:49","title":"Testépítők hordják ki az ételt egy japán étteremnél, hirtelen megugrott a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f10f05e-0e7a-489a-b67a-f2c628d50cd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több műholdja is készített felvételt Manhattanről és a World Trade Centerről az után, hogy 2001. szeptember 11-én terroristák két utasszállító gépet is a tornyokba vezettek.","shortLead":"A NASA több műholdja is készített felvételt Manhattanről és a World Trade Centerről az után, hogy 2001. szeptember...","id":"20200911_muholdkepek_2001_szeptember_11_terrortamadas_world_trade_center_vilagkereskedelmi_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f10f05e-0e7a-489a-b67a-f2c628d50cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f7ea62-d886-4357-bab6-0721924fc14e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_muholdkepek_2001_szeptember_11_terrortamadas_world_trade_center_vilagkereskedelmi_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:03","title":"Műholdképek mutatják meg, hogyan nézett ki Manhattan 2001. szeptember 11-e után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. A Japánnal aláírt megállapodás azonban inkább kivétel, mint szabály.","shortLead":"Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. A Japánnal aláírt megállapodás azonban...","id":"20200911_Brexit_a_britek_ket_szek_kozt_a_pad_ala_kerulhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d281da57-c321-44fa-b7e1-498c61f994a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_Brexit_a_britek_ket_szek_kozt_a_pad_ala_kerulhetnek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:40","title":"Brexit: a britek két szék közt a pad alá kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a1462-ee2e-4c59-9a21-7104f6a5bbde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az eljárás során végig tagadott.","shortLead":"A férfi az eljárás során végig tagadott.","id":"20200911_eroszak_mindszent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=631a1462-ee2e-4c59-9a21-7104f6a5bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2e1d5d-64d7-41a1-a823-1e89a8bb126e","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_eroszak_mindszent","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:46","title":"Tíz évet kapott egy mindszenti férfi, aki fiatal fiúkat zaklatott a nyaralójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]