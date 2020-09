Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","id":"20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89869ebc-46a5-4e8e-8599-7894e216e63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:32","title":"Négy újabb halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a1462-ee2e-4c59-9a21-7104f6a5bbde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az eljárás során végig tagadott.","shortLead":"A férfi az eljárás során végig tagadott.","id":"20200911_eroszak_mindszent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631a1462-ee2e-4c59-9a21-7104f6a5bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2e1d5d-64d7-41a1-a823-1e89a8bb126e","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_eroszak_mindszent","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:46","title":"Tíz évet kapott egy mindszenti férfi, aki fiatal fiúkat zaklatott a nyaralójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több tucatnyi hatalmas tűzvész pusztít az USA nyugati partvidékén lévő államokban, Kaliforniában, Oregonban és Washingtonban. A halottak száma is növekszik, pontos adatok nincsenek, mert legalább ötven személyt egyelőre eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"Több tucatnyi hatalmas tűzvész pusztít az USA nyugati partvidékén lévő államokban, Kaliforniában, Oregonban és...","id":"20200912_A_kilamvaltozas_okozza_a_mindet_langba_borito_amerikai_tuzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b52e11-65d7-4573-a288-86524aad76d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_A_kilamvaltozas_okozza_a_mindet_langba_borito_amerikai_tuzeket","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:32","title":"A klímaváltozás okozza a mindet lángba borító amerikai tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira irdatlan mennyiségű vád, aminek nagy része minden alapot nélkülöz. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, amelyben szóba kerül még a rendszerváltás is.



","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira...","id":"20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb46f836-46f0-4117-a540-4d860756a8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:30","title":"Almási Tamás a Fülkében: Egy úthenger elindult, de előtte még sárral megdobáltak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen konkrétumok várhatók a járványügy területén. Lesz egy új miniszter, rendőrök ellenőrzik a kórházakat, szankciók várhatók a maszk elhagyásáért.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen...","id":"20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2159f7d3-8dbf-4ba9-8e7e-ca2f8d66c000","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:07","title":"Orbán: Új minisztere lesz a családügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet kioltására is felhasználható szerek sorában. Az ókortól a középkoron át a legújabb korig sokféle mérget találtak fel, és vetettek be merényleteknél, valamint ön- és tömeggyilkosságoknál is. ","shortLead":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet...","id":"202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2046d076-1048-4a59-99f2-d09812534c72","keywords":null,"link":"/360/202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:00","title":"Mérgek és méregkeverők a történelemben: legenda és valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","shortLead":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","id":"20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3317dd5-ded0-48af-982a-99702d7d0782","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:54","title":"A TEK is segített elfogni a nőket prostitúcióra kényszerítő mindszenti társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]