[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12 hónap feladatait tudta felsorolni. A koronavírus-járvány árnyékában nemcsak az egészségügy és a gazdaság helyreállítására jutott idő, az Európa Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy 40 százalékról 55 százalékra módosítják a 2030-ra kitűzött szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célt. A komoly kritikákból jutott Oroszországnak és a jogállamiságot megsértő tagállamoknak is. ","shortLead":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12...","id":"20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96a26a-a520-448e-9cb5-6f3d98acb685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:15","title":"Magyarországot nem említette, de Orbánnak is üzent Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Galaxy Z Fold S-ként emlegetnek egy újabb Samsung telefont, ami a Microsoft Surface Duótól kölcsönözte a csuklópánt megoldását, azonban annál kifinomultabbnak szánja a végeredményt.","shortLead":"Galaxy Z Fold S-ként emlegetnek egy újabb Samsung telefont, ami a Microsoft Surface Duótól kölcsönözte a csuklópánt...","id":"20200916_samsung_galaxy_z_fold_s_osszehajthato_telefon_zsaner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7a0d3-da68-43ad-a945-87997abe7230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_z_fold_s_osszehajthato_telefon_zsaner","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:03","title":"Olyan Galaxyról hallani, ami kifelé és befelé is hajtogatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti, Dankó utcai intézményeinél akarta leszerelni a szolgáltató a gázórákat.","shortLead":"A budapesti, Dankó utcai intézményeinél akarta leszerelni a szolgáltató a gázórákat.","id":"20200917_Ivanyi_Gabor_gazora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bb719e-6779-4c0b-8f5e-5a03fc20dbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Ivanyi_Gabor_gazora","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:10","title":"Iványi Gáborék intézményeiben megpróbálták leszerelni a gázórákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010-ben az áfa 22 százalékát, tavaly már csupán a 6,6 százalékát nem tudta beszedni az állam. Nemcsak a mérték, de a csökkenés nagyságrendje is kiemelkedő a régióban és néhány nyugati EU-országgal összevetve. Az áfarés csökkenése olyan intézkedésekhez köthető, mint az online pénztárgép, az ekaer vagy éppen az online számla bevezetése.","shortLead":"2010-ben az áfa 22 százalékát, tavaly már csupán a 6,6 százalékát nem tudta beszedni az állam. Nemcsak a mérték, de...","id":"20200917_fidesz_afa_ado_adobehajtas_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ce0aaf-d27d-49c2-afb0-d916c431014c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_fidesz_afa_ado_adobehajtas_gazdasag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:57","title":"Ha adóbehajtásról van szó, kiemelkedően sikeres a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi állati hímivarsejtjeit fedezték fel paleontológusok egy mianmari borostyánkőben.","shortLead":"A világ legrégebbi állati hímivarsejtjeit fedezték fel paleontológusok egy mianmari borostyánkőben.","id":"20200916_borostyanko_himivarsejt_kagylosrak_spermium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1997e381-af26-46cb-9302-39dc29e1c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_borostyanko_himivarsejt_kagylosrak_spermium","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:03","title":"100 millió éve élt állat hímivarsejtjeit találták meg a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Interjúban magyarázta Oroszország külpolitikáját Szergej Lavrov külügyminiszter. Szerinte az orosz lépéseknek nincs alternatívájuk.\r

\r

","shortLead":"Interjúban magyarázta Oroszország külpolitikáját Szergej Lavrov külügyminiszter. Szerinte az orosz lépéseknek nincs...","id":"20200918_orosz_kulpolitika_szergej_lavrov_amerikai_valasztas_belarusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8564821-9344-43f9-9971-a9fa0debd432","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_orosz_kulpolitika_szergej_lavrov_amerikai_valasztas_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:17","title":"Lavrov: Kína és Oroszország nem játszik a nyugati szabályok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]