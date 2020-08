Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri Játékok sem, ami mindig is a nyár egyik legjobban várt kulturális eseménye volt. Herczeg Tamással, a Játékok igazgatójával, Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával beszélgettünk egy új, izgalmas projektről, arról, hogy hogyan vette fel a Szegedi Szabadtéri a koronavírussal szemben a kesztyűt, és mik azok a kérdések, amiket ebben a nehéz időszakban nemcsak színházi szakemberként, de emberként is fontos volt átgondolni. ","shortLead":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri...","id":"20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0ec7e1-73f7-425c-b248-45d9a3ecc882","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:40","title":"Legyen a színház újra mindenkié! – így tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyökerekhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség is megszólalt a szivárványos zászlók letépése miatt. Szerintük ezek az incidensek különösen aggasztóak, és nem szabad tolerálni a neonáci és más gyűlöletcsoportokat.","shortLead":"Az amerikai nagykövetség is megszólalt a szivárványos zászlók letépése miatt. Szerintük ezek az incidensek különösen...","id":"20200817__amerikai_nagykovetseg_szivarvanyos_zaszlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad1d3e1-b9f0-426c-ad06-4f6872ce1aed","keywords":null,"link":"/itthon/20200817__amerikai_nagykovetseg_szivarvanyos_zaszlok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:57","title":"Az amerikai nagykövetség is tiltakozik a szivárványos zászlók letépése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt rendszer, hanem a már a felhasználóknál lévő készülékek sem kaphatnak több Android-frissítést.","shortLead":"Mostantól nemcsak a Huawei újabb telefonjaira nem kerülhet fel a megszokott, Google-szolgáltatásokkal teletűzdelt...","id":"20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc95658-180e-4af0-bcae-736ddc42e971","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_telefonok_nincs_tobb_frissites_lejart_licensz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:33","title":"Ha Huawei telefonja van, ez érinti: vége a frissítéseknek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","shortLead":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","id":"20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fcd1d3-b7b0-4782-9b43-42ae2c191013","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:58","title":"Több gyereket is molesztált egy férfi egy budapesti iskolában, letöltendő börtönt kértek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58132db5-0af2-4bac-b94c-d8aac0187c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"87 évesen meghalt Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író özvegye, akiről a művész azt írta, ő tette lehetővé fő műve, a Száz év magány megírását.



","shortLead":"87 évesen meghalt Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író özvegye, akiről a művész azt írta...","id":"20200817_Meghalt_Gabriel_Garcia_Marquez_ozvegye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58132db5-0af2-4bac-b94c-d8aac0187c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cdf581-2d8d-42c8-82ad-ea6bdfed373f","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Meghalt_Gabriel_Garcia_Marquez_ozvegye","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:37","title":"Meghalt Gabriel García Márquez özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának az élére, felmondott a Nemzeti Színháznál. Szakmai kibeszéletlenségek miatt jutott arra az elhatározásra, hogy hét év után „szabad sávra” vált, de zavarta az is, hogy színészileg nem hozták helyzetbe. Interjú.","shortLead":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és...","id":"20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7d36d0-8210-4094-9606-971995f6a6b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:30","title":"Bánsági Ildikó: Ebbe egy kicsit én is belehalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec1fb34-ffa1-4e40-82a2-2ed2e255cdb6","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Beindult a sokak szerint legszerethetőbb tévés sorozat, a Dalfutár negyedik szériája – amely már rég a YouTube-ra költözött. Ezt az alkotók azonban egyáltalán nem bánják, hatalmas szabadságot ad számukra az önállósodás. Amikor leültünk a két producerrel beszélgetni, kiderült, hogy Hajós András már nem is akar mindenáron vicces lenni, és társával, Jeli Andrással igazi producerekké váltak. Szerencsére azért ezt sem veszik annyira komolyan, csak amennyire kell.

","shortLead":"Beindult a sokak szerint legszerethetőbb tévés sorozat, a Dalfutár negyedik szériája – amely már rég a YouTube-ra...","id":"20200817_Egyre_inkabb_szeretnem_magamat_kevesbe_a_vicces_jopofa_Hajos_Andrasnak_lattatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec1fb34-ffa1-4e40-82a2-2ed2e255cdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adf3b3a-e3b5-4999-8dce-800e9bc3d6bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Egyre_inkabb_szeretnem_magamat_kevesbe_a_vicces_jopofa_Hajos_Andrasnak_lattatni","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:40","title":"„Egyre inkább szeretném magamat kevésbé a vicces, jópofa Hajós Andrásnak láttatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]