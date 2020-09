Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a sajtóban megjelent, hogy nincs elég lélegeztetőgép-kapacitás a kórházban, a kormányfő maga ment ellenőrizni. ","shortLead":"Miután a sajtóban megjelent, hogy nincs elég lélegeztetőgép-kapacitás a kórházban, a kormányfő maga ment ellenőrizni. ","id":"20200918_orban_viktor_koranyi_korhaz_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bcc213-52cc-410b-ab36-137ece153a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110eda1-9623-451d-b2b3-642cdc309ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_orban_viktor_koranyi_korhaz_lelegeztetogep","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:14","title":"Orbán elment a Korányiba megkérdezni, van-e elég lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe90ecd0-1c59-4aae-bfc7-502e18a92fd9","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Mi vezetett a leszboszi Moria menekülttábort elpusztító tűzvészhez? Milyen hatása lesz az apró görög szigeten kirobbant konfliktusnak az egész kontinens menekültpolitikájára? Miközben az emberi szenvedés nehezen fokozható, a megoldást Európa közönye is gátolja. Parászka Boróka elemzése.","shortLead":"Mi vezetett a leszboszi Moria menekülttábort elpusztító tűzvészhez? Milyen hatása lesz az apró görög szigeten kirobbant...","id":"20200918_Elore_bejelentett_apokalipszis_ami_a_felperzselt_Moria_utan_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe90ecd0-1c59-4aae-bfc7-502e18a92fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6021410d-ca70-4489-8db6-b78f1825577f","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Elore_bejelentett_apokalipszis_ami_a_felperzselt_Moria_utan_marad","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:00","title":"Előre bejelentett apokalipszis: ami a felperzselt Moria után marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán Viktor által most bejelentett kormányzati lépésekről.","shortLead":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán...","id":"20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f8b96-c194-4877-bb45-16c82f48eb51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:17","title":"Tényleg csak este 11 után támad a vírus? Ön mit gondol a kormány új intézkedéseiről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f","c_author":"Selmeci János","category":"360","description":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió szerkesztőjének véleménycikke. ","shortLead":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió...","id":"20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967c2561-cff4-4fca-b9b4-d320c7f342ad","keywords":null,"link":"/360/20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Selmeci János: Klubrádió - hadd szóljon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem hozott – mondja Boros Tamás. A politikai elemzőt ez az élmény is arra sarkallta, hogy kilépjen a komfortzónájából, elhagyja az aktuálpolitikát, és a jövő kihívásaival foglalkozzon. Erre a feladatra alapította meg társaival az Egyensúly Intézetet. Hol vannak az új Széchenyik? Miért sikeresebb az ember az oroszlánnál? És mit tehet a tehetségtelen tüntető? A HVG portréinterjúja Boros Tamással.","shortLead":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem...","id":"202038_boros_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a2c21-94ba-476e-8bdb-f9b719d7eeb1","keywords":null,"link":"/360/202038_boros_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:00","title":"Boros Tamás: Az a célunk, hogy ez az ország kezdjen végre országként viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vesztegetéssel házaló csalók és vesztegetni vágyó áldozataik buktak le.","shortLead":"Vesztegetéssel házaló csalók és vesztegetni vágyó áldozataik buktak le.","id":"20200917_ugyeszseg_nav_vesztegetes_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432e81ce-b85b-4683-bb05-e39aa72227ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ugyeszseg_nav_vesztegetes_atveres","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:20","title":"Vesztegetést ígértek, de elrakták a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2140b9e-fe15-4c22-849f-b981062ad171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissítik a dél-koreai gyártó 275 lóerős sportmodelljét.","shortLead":"Felfrissítik a dél-koreai gyártó 275 lóerős sportmodelljét.","id":"20200917_megujul_a_micheliszfele_izgalmas_hyundai_i30_n","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2140b9e-fe15-4c22-849f-b981062ad171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c528895-b839-4f7e-9ede-5bb3f8e65386","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_megujul_a_micheliszfele_izgalmas_hyundai_i30_n","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:27","title":"Megújul a Michelisz-féle izgalmas Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]