[{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark Rutte.","shortLead":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark...","id":"20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9075dc4-64f9-4cc4-ab6d-cff486197798","keywords":null,"link":"/sport/20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:14","title":"Legyenek csendben - kéri a holland miniszterelnök a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","shortLead":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","id":"20200922_new_york_kina_kemkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762fef6-8558-4ded-bb70-599476ce0b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_new_york_kina_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:46","title":"Kínának kémkedő rendőrt vehettek őrizetbe New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két legyet üthetnek egy csapásra az orvosok, ha beválik a koronavírus-fertőzés kritikus következménye ellen ígéretesnek tűnő új szer: nemcsak az új kór, hanem az alapbetegség tüneteit is csillapíthatják.","shortLead":"Két legyet üthetnek egy csapásra az orvosok, ha beválik a koronavírus-fertőzés kritikus következménye ellen ígéretesnek...","id":"20200922_koronavirus_fertozes_citokinvihar_csillapitasa_4pba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed472cf8-0e9b-4292-b19f-9e4c1e8c8cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_koronavirus_fertozes_citokinvihar_csillapitasa_4pba","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:03","title":"Egy ígéretes koronavírus-gyógyszer éppen a leginkább veszélyeztetett embereken segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy közepes méretű falu teljes lakosságának a számával egyezik meg azoknak a száma, akik tavaly otthoni baleset következtében meghaltak. ","shortLead":"Egy közepes méretű falu teljes lakosságának a számával egyezik meg azoknak a száma, akik tavaly otthoni baleset...","id":"20200923_Haromszor_annyian_halnak_meg_haztartasi_balesetben_mint_az_utakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4ebbf2-9d6c-4e78-8d29-4e5ec1d2c7c3","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Haromszor_annyian_halnak_meg_haztartasi_balesetben_mint_az_utakon","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:04","title":"Háromszor annyian halnak meg háztartási balesetben, mint az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","shortLead":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","id":"20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be110011-5638-4b64-93e2-33cd11006010","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:18","title":"Kétkötetes lesz a Presser-könyv: jövőre jön a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger medencéjében, mert a jég fogságába esett. ","shortLead":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger...","id":"20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad010f-714b-47fd-bb01-20af7cb58bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:40","title":"Úgy szelt át három északi tengert egy vitorlás, hogy a jégnek nyoma sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdd3da-1be2-4f4b-b065-dee62d5f03ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szelektív a szolidaritás a magyar kormányban, az oktatás után a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtetnék. Egyelőre a vagyoni szakadékot a gazdagok és a szegények között nemhogy nem csökkentik, épp a kormány intézkedései teszik még nagyobbá azt.","shortLead":"Szelektív a szolidaritás a magyar kormányban, az oktatás után a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtetnék...","id":"20200923_egyenlotlenseg_szocialpolitika_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03cdd3da-1be2-4f4b-b065-dee62d5f03ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ebb93-6761-42dc-8980-1aa3faf3f79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_egyenlotlenseg_szocialpolitika_egyhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:46","title":"Csökkent volna a társadalmi egyenlőtlenség, de közbeszólt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fertőzés továbbadásában kicsi a szerepük, inkább azok fertőznek, akik már fertőzöttek, de még nincsenek tüneteik – állapították meg svájci kutatók. Az új koronavírussal megfertőződött embereknek csak az ötöde marad tünetmentes a Berni Egyetem kutatóinak új, nagy léptékű kutatása szerint.","shortLead":"A fertőzés továbbadásában kicsi a szerepük, inkább azok fertőznek, akik már fertőzöttek, de még nincsenek tüneteik –...","id":"20200922_koronavirus_kutatas_tunetmentesek_preszimptomatikusak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd981809-7ba8-4d1f-a9f2-6b53715fdb5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_koronavirus_kutatas_tunetmentesek_preszimptomatikusak","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:35","title":"Csak minden ötödik koronavírussal fertőzött marad tünetmentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]