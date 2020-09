Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","shortLead":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","id":"20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec71ae-d4ac-447f-b84a-3c6f525f26b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:21","title":"Hivatalos: jövőre jön a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"43 másik ország vezető diplomatája megtette ezt, köztük az amerikai, a brit, a német és a francia, valamint az Orbán-kormánnyal kiemelten jó viszonyban lévő szlovén, cseh és izraeli kabinet helyi misszióvezetője is.","shortLead":"43 másik ország vezető diplomatája megtette ezt, köztük az amerikai, a brit, a német és a francia, valamint...","id":"20200928_magyar_diplomaciai_varsoi_nagykovet_szexualis_kisebbsegek_kiallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a5592b-e94f-4066-8762-0380e79e5c93","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_magyar_diplomaciai_varsoi_nagykovet_szexualis_kisebbsegek_kiallas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 12:57","title":"Egyedül maradt a varsói magyar nagykövet, amikor nem állt ki a szexuális kisebbségek védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tüntettek az SZFE-ért, fideszes győzelem Mohácson, 20 év után újra magyar polgármester Marosvásárhelyen. 