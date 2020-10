Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","shortLead":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","id":"20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b548e343-718d-47dd-b682-455f11446240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","timestamp":"2020. október. 01. 12:48","title":"Valahonnan kapott 660 millió forintot az Alapjogokért Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Továbbra is milliárdok mennek a kereskedőházakra és továbbra is Adnan Polat cégéhez folyik be a legtöbb díj. Veszteség viszont nem volt, sőt, a két kereskedőházas állami cégnél több mint 9 milliárd forint gyűlt fel bankszámlákon. A nagyobbiknál vezetőváltás történt szeptember elején.","shortLead":"Továbbra is milliárdok mennek a kereskedőházakra és továbbra is Adnan Polat cégéhez folyik be a legtöbb díj. Veszteség...","id":"20200930_kereskedohaz_polat_alx_hepa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65e52c6-bfa5-4bd6-93b4-a008dfd2b749","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_kereskedohaz_polat_alx_hepa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Újjáépült a kereskedőházak hálózata, amin még mindig Orbán török barátja keresi a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vonderviszt Lajos helyét Szarka Gábor veszi át.","shortLead":"Vonderviszt Lajos helyét Szarka Gábor veszi át.","id":"20200929_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kancellar_vonderviszt_lajos_szarka_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e66ae-ade0-4a55-ad99-c5ecb9c33be5","keywords":null,"link":"/kultura/20200929_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kancellar_vonderviszt_lajos_szarka_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:37","title":"Leváltják a Színművészeti kancellárját, katonatiszt kerül a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456e2f3-1131-489f-b6ff-8e3a0d766d21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eseményre a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban került sor, hogy jelezzék, milyen fontosak a kadétiskolák.","shortLead":"Az eseményre a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban került sor, hogy jelezzék, milyen fontosak...","id":"20200929_homerozes_nemeth_szilard_katonai_kozepiskola_honvedseg_kadetok_hadaprodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e456e2f3-1131-489f-b6ff-8e3a0d766d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e3ee18-1bf2-4197-b752-fc75f02a02af","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_homerozes_nemeth_szilard_katonai_kozepiskola_honvedseg_kadetok_hadaprodok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:10","title":"Németh Szilárd megtekintette, hogyan hőmérőzik a hadapródokat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Katarina Barley szerint Magyarországon és Lengyelországban különösen súlyos a helyzet, a jogállami elvek megsértése rendszerszerű.","shortLead":"Katarina Barley szerint Magyarországon és Lengyelországban különösen súlyos a helyzet, a jogállami elvek megsértése...","id":"20200930_ep_tagallam_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed6a07-2c45-44a6-ae4d-6e329ba8c847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_ep_tagallam_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:50","title":"EP-alelnök: Ki kell éheztetni pénzügyileg az olyan tagállamokat, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit után is van EU-s szigor.","shortLead":"A Brexit után is van EU-s szigor.","id":"20201001_Eljarast_inditott_a_britek_ellen_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe622ea-c521-4a0c-af3d-41534f44a6cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Eljarast_inditott_a_britek_ellen_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. október. 01. 12:03","title":"Eljárást indított a britek ellen az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad a dolgozójának, és ha nem az, akkor nem adóköteles. Varga Mihály viszont bejelentette az adó elengedését, ebből azonban az következik, hogy fizetni kell az adót, amíg életbe nem lép az elengedése.

","shortLead":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad...","id":"20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a8eb6-0a92-4e39-b81c-ea0f319f95db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:20","title":"Adószakértő: Varga olyan adót akar elengedni, ami addig nem létezett, amíg ő nem beszélt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották egy Váci úti hamburgerezőben.","shortLead":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották...","id":"20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1114086e-42ef-41f7-b188-c91ef10a436a","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:31","title":"Átmenetileg bezáratott a Nébih egy hamburgerezőt, amint ellenőrei meglátták az ottani állapotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]