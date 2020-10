Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01d09bdd-e0b7-4d72-bb91-15f005af1301","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legutóbb tizenegy éve volt magyar csapat érdekelt a Bajnokok Ligája csoportkörében: akkor a Debrecen a Liverpoollal, az Olympic Lyonnal és a Fiorentinával vívott párharcot. Az UEFA genfi sorsolásán eldőlt, hogy a Ferencváros, amely 25 év után jutott újra BL-főtáblára, kivel mérkőzik.","shortLead":"Legutóbb tizenegy éve volt magyar csapat érdekelt a Bajnokok Ligája csoportkörében: akkor a Debrecen a Liverpoollal...","id":"20201001_Bajnokok_Ligaja_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01d09bdd-e0b7-4d72-bb91-15f005af1301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75205196-182e-4290-95ef-613c5bd83443","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Bajnokok_Ligaja_ferencvaros","timestamp":"2020. október. 01. 18:20","title":"Juventus, Barcelona, Dinamo - A Ferencváros kemény csoportba került a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak otthont adó – hegyvidéke, ahol a hegyimentők jetpacket húznak a hátukra.","shortLead":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak...","id":"20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60474091-e951-4886-afb7-ab108fe97bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","timestamp":"2020. október. 01. 12:03","title":"Videó: Repülő ember mentheti a bajba jutott kirándulókat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem kell aggódni az amerikai futball rajongóinak: az Arena4 lefedettsége már több mint 50 százalékos.","shortLead":"Úgy tűnik, nem kell aggódni az amerikai futball rajongóinak: az Arena4 lefedettsége már több mint 50 százalékos.","id":"20201001_arena4_nfl_nhl_sportcsatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a867b964-7254-4f7b-a37f-6f7c7e16d202","keywords":null,"link":"/sport/20201001_arena4_nfl_nhl_sportcsatorna","timestamp":"2020. október. 01. 13:02","title":"Megállapodott a Telekommal az NFL-mérkőzéseket megvásároló új sportcsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","shortLead":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","id":"20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84161d3-9f61-428a-849a-cdcc315b078b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","timestamp":"2020. október. 02. 16:53","title":"A koronavírusos Trumpnak tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c24c1-9baf-4504-98a1-a0a31c8fae77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 24.hu azt írja, a Kálvária téri lakás hamar visszakerült eredeti tulajdonosához. ","shortLead":"A 24.hu azt írja, a Kálvária téri lakás hamar visszakerült eredeti tulajdonosához. ","id":"20201002_Rakay_Philip_lakas_Var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878c24c1-9baf-4504-98a1-a0a31c8fae77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8eb43c-e7eb-4ec1-b915-8f3ed706ff68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201002_Rakay_Philip_lakas_Var","timestamp":"2020. október. 02. 09:34","title":"Rákay Philip egy 24 négyzetméteres, Kálvária téri garzonért cserébe jutott lakáshoz a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9246dca-41f7-44c2-8e82-8ab5281944a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs tájékoztatóján nem került szóba, hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken, amit több szakember is szorgalmaz. Pláne annak fényében, hogy péntekre rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ami több mint kétszerese az előző napi eseteknek. ","shortLead":"Az operatív törzs tájékoztatóján nem került szóba, hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken, amit több...","id":"20201002_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia_rekordszamu_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9246dca-41f7-44c2-8e82-8ab5281944a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1987a27e-eb5e-4db3-89a6-51c5b104918f","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia_rekordszamu_fertozott","timestamp":"2020. október. 02. 11:47","title":"Müller Cecília: A járvány kezdete óta 1234 egészségügyi dolgozó betegedett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25. James Bond film, a Nincs idő meghalni főcímdalával már az év elején megismerkedhettünk, most viszont a klip is elkészült a zenéhez, benne sok-sok árulkodó jelenetképpel. ","shortLead":"A 25. James Bond film, a Nincs idő meghalni főcímdalával már az év elején megismerkedhettünk, most viszont a klip is...","id":"20201002_Daniel_Craig_veszelyesebb_mint_valaha__megerkezett_az_uj_James_Bond_film_videoklipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071af2b1-ca8f-45de-b41b-b09c6b1587ac","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Daniel_Craig_veszelyesebb_mint_valaha__megerkezett_az_uj_James_Bond_film_videoklipje","timestamp":"2020. október. 02. 13:01","title":"Daniel Craig veszélyesebb, mint valaha - megérkezett az új James Bond film videoklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a Kormányinfón. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint csütörtökre 16 ember vesztette életét és 848 fertőzöttet találtak egy nap alatt. Jelenleg 757 embert kezelnek kórházban, de emiatt nem szigorítanak. ","shortLead":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás...","id":"20201001_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bf6817-a33b-45cb-ac89-fac0615648a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. október. 01. 10:50","title":"Gulyás: Újabb egy hónapra marad a határzár, az influenzaoltás biztosított lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]