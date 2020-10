Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","shortLead":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","id":"20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17150c96-c880-4c0f-9c00-250a57388928","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","timestamp":"2020. október. 06. 11:36","title":"Új alkuszcéggel bővült Mészáros biztosítós birodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként méreti meg magát.","shortLead":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként...","id":"20201005_levelek_polgarmester_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ffa41a-5a26-4f88-a6a6-5b7943745cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_levelek_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. október. 05. 17:05","title":"Egy jelölt indul a zaklatás miatt elítélt fideszes polgármester székéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","shortLead":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","id":"20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607c17de-e1e3-4e73-b16b-21ca3e66759e","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:23","title":"A Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül kétszázan kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden egy támogató petíciót is átadtak az autonómiájukért futóknak.","shortLead":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden...","id":"20201004_SZFE_stafeta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c0a29-2bc5-478b-9f51-4bf2c2adcb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_SZFE_stafeta","timestamp":"2020. október. 04. 17:30","title":"Befutottak Szegedre a színművészetisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az alagút átvezet a szerb-magyar határon lévő ideiglenes biztonsági határzár alatt.\r

","shortLead":"A rendőrség szerint az alagút átvezet a szerb-magyar határon lévő ideiglenes biztonsági határzár alatt.\r

","id":"20201005_alagut_szerb_magyar_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d17e71d-a7a4-4a1b-814c-ea71d2cad373","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_alagut_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. október. 05. 21:58","title":"Újabb alagutat találtak a szerb-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is dühösek.","shortLead":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is...","id":"20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac422-3bf7-4278-b3e5-d10837a580db","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 05. 10:25","title":"„Ez őrültség!” – Trump kocsikázása felháborította az orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több árkategóriában próbál kínálni valamit. Megnéztük, mit tud az MSI belépő szintű sorozatából származó gépe, az MSI GL65 Leopard, és mire képes, ha nem játékra használják.","shortLead":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több...","id":"20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadf5d09-1aa5-4b0e-a4bb-f78e2e66308c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 14:03","title":"Mit teljesít egy játékosoknak szánt, erős laptop, ha nem játszunk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]