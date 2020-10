Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","shortLead":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","id":"20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5fe82f-4279-4d35-8576-c50b4d8c2fb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","timestamp":"2020. október. 08. 08:23","title":"Milliókat nyertek a fideszes ötletgazda rokonai a szálláshelypályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő páros a negyedik mérkőzését is megnyerte a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A címvédő páros a negyedik mérkőzését is megnyerte a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20201006_Babos_Mladenovic_Roland_Garros_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230704c0-e183-4511-b290-3a041aa6687a","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Babos_Mladenovic_Roland_Garros_elodonto","timestamp":"2020. október. 06. 15:46","title":"Elődöntőben Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","shortLead":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","id":"20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa6a6f9-61c1-4645-b739-561efdc7583b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","timestamp":"2020. október. 07. 08:56","title":"Szokatlan módon pótolta defektes kerekét egy kamionos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes lett. 