Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első akadályt mindegyik jelentkező sikerrel vette.","shortLead":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első...","id":"20201006_lanchid_felujitas_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772c45-48f4-479d-92be-96bfa1186f17","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_lanchid_felujitas_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 11:17","title":"Négy pályázó közül választják ki, kik újítják fel a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9fc34-83c0-4d2c-b279-0e5cc7c86183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a szuper erős V12-es motorral szerelt roadstert a menetszél miatt bukósisakban érdemes vezetni.","shortLead":"Ezt a szuper erős V12-es motorral szerelt roadstert a menetszél miatt bukósisakban érdemes vezetni.","id":"20201008_szelvedo_nelkuli_700_loeros_aston_martin_v12_speedster_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9fc34-83c0-4d2c-b279-0e5cc7c86183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf3cbd9-faf2-43cc-bff4-793a79f6e87b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_szelvedo_nelkuli_700_loeros_aston_martin_v12_speedster_erkezett","timestamp":"2020. október. 08. 09:21","title":"Szélvédő nélküli 700 lóerős Aston Martin érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy dolog teljesült úgy a 2019-es költségvetésben, ahogy a kormány tervezte: az 1,2 ezer milliárd forintos hiány. Hiába volt óvatos a költségvetés és lett sokkal több bevétel a vártnál, a pluszbevétel mind elment. Sportra például 300 helyett 400 milliárd jutott, plusz a tao-támogatások kihúztak a büdzséből 147 milliárdot.","shortLead":"Egy dolog teljesült úgy a 2019-es költségvetésben, ahogy a kormány tervezte: az 1,2 ezer milliárd forintos hiány. Hiába...","id":"20201007_zarszamadas_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b393ae3-f6d2-4bc3-87eb-564d4799d275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_zarszamadas_koltsegvetes","timestamp":"2020. október. 07. 11:00","title":"A kormány kétezer milliárd forint pluszbevételt tapsolt el 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül kell visszafizetni.","shortLead":"A kormány eredetileg a kapott összeg dupláját, egymilliárd eurót igényelt. A pénz kölcsönnek minősül, 15 éven belül...","id":"20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50efd5d5-92a5-4eb2-b93c-7fcc2f2cc740","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_brusszel_tamogatas_euro_munkahelyvedelem_sure_alap","timestamp":"2020. október. 07. 15:15","title":"180 milliárd forint jön kölcsönbe Brüsszelből munkahelyvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók által felmelegedési aszimmetriának nevezett jelenség a növények növekedésétől elkezdve az éjszakai fajokra is jelentősen kihat. ","shortLead":"A kutatók által felmelegedési aszimmetriának nevezett jelenség a növények növekedésétől elkezdve az éjszakai fajokra is...","id":"20201006_Jobban_melegednek_a_globalis_felmelegedes_miatt_az_ejszakak_mint_a_nappalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fc8d24-d336-4ef3-a36b-601d56313c47","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_Jobban_melegednek_a_globalis_felmelegedes_miatt_az_ejszakak_mint_a_nappalok","timestamp":"2020. október. 06. 13:17","title":"Gyorsabban melegednek az éjszakák, mint a nappalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d00f933-a3fb-411d-a637-c3a642af2ffa","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Márai Sándor, Krasznahorkai László és Konrád György szövegeiben is otthonosan mozognak a holland olvasók, de a profi műfordítások mellett egy történelmi epizód is szerepet játszott abban, hogy a hollandok közül sokan beleszerettek a magyar irodalomba – az írókba pedig néha szó szerint is.","shortLead":"Márai Sándor, Krasznahorkai László és Konrád György szövegeiben is otthonosan mozognak a holland olvasók, de a profi...","id":"20201007_hollandia_magyar_irodalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d00f933-a3fb-411d-a637-c3a642af2ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff352b7-7211-478d-993d-d9a93a751a98","keywords":null,"link":"/elet/20201007_hollandia_magyar_irodalom","timestamp":"2020. október. 07. 20:00","title":"Az ország, ahol egy időben minden nő szerelmes volt Konrád Györgybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bosszút akart állni munkaadóján, egy gyereket vettek rá a telefonálásra.","shortLead":"Egy férfi bosszút akart állni munkaadóján, egy gyereket vettek rá a telefonálásra.","id":"20201008_Bombariado_esztergomi_gyar_gyermekotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64844903-e971-4c59-874f-3679e86f1488","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Bombariado_esztergomi_gyar_gyermekotthon","timestamp":"2020. október. 08. 10:34","title":"Bombariadót csinált egy esztergomi gyárban, vádat emeltek a tinilány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","shortLead":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","id":"20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374543b-7c91-4d9a-9bdf-512ed54c30a9","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. október. 06. 22:00","title":"Meghalt Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]