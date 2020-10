Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17777b27-715e-458a-9921-95e9601fbd4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"77 éves korában elhunyt Mario Molina Nobel-díjas mexikói kémikus, az ózonlyuk egyik felfedezője – közölte a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem (UNAM). Halálának okáról egyelőre nem közöltek információkat.","shortLead":"77 éves korában elhunyt Mario Molina Nobel-díjas mexikói kémikus, az ózonlyuk egyik felfedezője – közölte a Mexikói...","id":"20201009_meghalt_mario_molina_ozonlyuk_egyik_felfedezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17777b27-715e-458a-9921-95e9601fbd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a242f6d1-2edc-4044-b6d2-fb3f4581ba55","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_meghalt_mario_molina_ozonlyuk_egyik_felfedezoje","timestamp":"2020. október. 09. 23:05","title":"Meghalt Mario Molina, az ózonlyuk egyik felfedezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi idősotthonban is megjelent a járvány.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi...","id":"20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf81c6e-b54d-4501-a455-8a56e4c2ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","timestamp":"2020. október. 09. 19:40","title":"66 gondozott koronavírusos egy nógrádi idősotthonban, családjuknak állítólag senki sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","shortLead":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","id":"20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f67ab4-e8d6-4d71-bb87-771ee2652caa","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","timestamp":"2020. október. 10. 19:05","title":"Felcsúton választották meg Magyarország ételét a nemzeti összetartozás jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a71573-c25a-4837-add1-b2780630952a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület tagjainak túlnyomó többsége Varga Zsolt András kinevezése ellen szavazott.","shortLead":"A testület tagjainak túlnyomó többsége Varga Zsolt András kinevezése ellen szavazott.","id":"20201009_orszagos_biroi_tanacs_varga_zsolt_andras_kuria_elnok_kinevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2a71573-c25a-4837-add1-b2780630952a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3831f35-6471-4569-aac0-6f108d9ab8ea","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_orszagos_biroi_tanacs_varga_zsolt_andras_kuria_elnok_kinevezes","timestamp":"2020. október. 09. 16:36","title":"Elsöprő többséggel elutasítja a bírói tanács Varga Zs. András kúriai kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban már használják a Microsoft izgalmas kétkijelzős eszközét. A korábbi pozitív és kevésbé dicsérő bírálatok mellé most újabb negatív észrevételek érkeztek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már használják a Microsoft izgalmas kétkijelzős eszközét. A korábbi pozitív és kevésbé dicsérő...","id":"20201010_microsoft_surface_duo_gondok_keret_zsaner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f476a-0916-4bcf-afbf-55e183e11d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_microsoft_surface_duo_gondok_keret_zsaner","timestamp":"2020. október. 10. 15:03","title":"A Microsoft új telefonjának két képernyője van – és egyre több problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menne még följebb a járványgörbe, de nem tud, mert nem elég hozzá a laboratóriumi kapacitás. A kevésbé súlyos eseteket már nem tudják azonosítani – mondja az Innovációs és Technológiai Minisztérium infektológiai monitoring teamjének munkacsoport-vezetője.","shortLead":"Menne még följebb a járványgörbe, de nem tud, mert nem elég hozzá a laboratóriumi kapacitás. A kevésbé súlyos eseteket...","id":"20201009_oroszi_beatrix_rost_gergely_arena_koronavirus_fertozes_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0611cac-39d8-4fac-887c-d9d6a6fecbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_oroszi_beatrix_rost_gergely_arena_koronavirus_fertozes_teszteles","timestamp":"2020. október. 09. 21:33","title":"Az ITM munkacsoport-vezetője: Azért nem nő az esetszám, mert a tesztelési kapacitásunk elérte a felső határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második alkalommal hat emberüket kellett lecserélni.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második...","id":"20201009_koronavirus_forma1_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d41ccdd-6f98-43e4-8a31-1bdde7e6c9f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_koronavirus_forma1_mercedes","timestamp":"2020. október. 09. 19:12","title":"Többen is koronavírusosak a Mercedesnél, remeteként élnek az F1-csapat pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]