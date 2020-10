Az eddigi kutatások szerint az élelemiszerek és a csomagolóanyagok nem játszanak szerepet a vírus terjesztésében – jelentette be az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Bognár Lajos országos főállatorvos. Mint mondta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmányai alapján főleg emberről emberre, közvetlen cseppfertőzéssel történik a fertőzés átadása, ezért az otthoni környezetben általános odafigyeléssel megelőzhető a terjedés. Ezért is fontos az élelmiszerek megfelelő előkészítése, mint mondta, pár perces forralás, sütés is hatékony a vírus ellen. További jó tanácsok a Nébih honlapján találhatóak.

Müller Cecília országos tiszti főorvos a szokásos módon a napi adatok újboli ismertetésével indította mondandóját, eszerint az elmúlt 24 órában 1293 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 43 025-re emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma, az aktívoké pedig 28 806.

A koronavírus okozta betegségben rekordszámú, 33 ember halt meg csütörtökön, közülük a legfiatalabb 20 (eddig 21 éves volt a legfiatalabb elhunyt), a legidősebb 90 éves volt. Ezzel a járvány áldozatainak száma 1085-re emelkedett. A mostani áldozatok többsége gyorsan terjedő, súlyos daganatos betegségben szenvedett – tette hozzá Müller, hozzátéve, hogy a többi betegnek egy vagy több krónikus betegsége volt, többen olyan betegséggel küszködtek, amik sok szervet támadtak egyszerre, erre rakódott rá a koronavírus-fertőzés, ami már fatális következménnyel járt.

Arról is beszélt, hogy jelenleg 1642 koronavírusos beteget ápoltak (+87 az előző naphoz képest), akik közül 171-en voltak lélegeztetőgépen (+4).

Megemlékezett arról is, hogy az idősotthonok újboli lezárása az ottélők érdekében történt, majd megdicsérte a saját döntését erről, mondván, a koronavírus a második hullámban 60 idősotthont érint. Az ország 1600 ilyen intézményében összesen nagyjából 100 ezer embert ápolnak. A vírus csak az otthonok 4 százalékába jutott be. A 60 érintett közül 5 olyan intézmény van, ahol az első hullámban is megjelent a kórokozó. Az összes intézményben 707 pozitív eset volt, 55-en már meggyógyultak a második hullám során.

Müller Cecília tanácsot is adott az egészségünk karbantartására is. Arról beszélt, hogy télen jellemzően kevesebbet mozgunk és a táplálkozásunk is más, ezért nagyon fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás, ajánlott a gyümölcsfogyasztás. Mindenkinek naponta 3 adag zöldséget vagy gyümölcsöt szükséges megennie - mondta. Hogy mekkora egy adag? Használjuk az öklünket, akkora mennyiséget kell megenni. „Ez három alma vagy 3 fürt szőlő” – tette hozzá. Kiemelte még a C- és D-vitamin pótlásának, valamint a bőséges folyadékbevitelnek a fontosságát.

Az alkoholfogyasztást és a dohányzást nagyon károsnak nevezte az immunrendszerre nézve. Az utóbbit szerinte el kellene hagyni, az alkoholfogyasztást pedig „normális mértékre” kell beállítani. Fontos az is, hogy minél többet legyünk a szabadban, napi – vagy legalább heti 3-szor - 30 perces testmozgás javasolt, vagy akár „10 ezer lépés per nap". És persze mindig mossunk kezet!

A március 11. és július 3. között lejárt személyi azonosításra alkalmas okmányok és a jogosítványok érvényességét december 15-ig meghosszabbítják

– jelentette be Kiss Róbert rendőr alezredes, aki szerint azért érdemes ezen okmányokat előre az ügyfélkapun keresztül megigényelni.

Az elmúlt 24 órában 8 ember ellen intézkedtek a rendőrök, mert tömegközlekedési eszkön nem viseltek maszkot, közülük mindenki figyelmeztetést kapott. Üzlethelyiségekben maszkhiány miatt összesen már 868 emberrel szemben intézkedtek, az elmúlt napon 27 fővel szemben: 20-an figyelmeztetést kaptak, ketten helyszíni bírságot, 5 ember ellen pedig szabálysértési feljelentést.

Védelmi intézkedések miatt eddig már 1300-nál is több emberrel szemben intézkedtek, a többségük (1154) figyelmeztetést kapott. Kis arról is beszélt, hogy csütörtökön 22 656 vannak hatósági karanténban, ám a hatóság által ajánlott mobilos applikációt mindössze 961-en használják.

Ezután kérdések jöttek. Elsőként Müller Cecília megnyugtatott mindenkit, hogy

az influenza elleni oltás nem okozhat koronavírust, felesleges ettől félni, de természetesen, ha fertőzöttek vagyunk, ne menjünk beoltatni magunkat.

Az RTL Klub azt kérdezte, hogy hány olyan egészségügyi intézmény van jelenleg, ahol nem tudnak covidos beteget fogadni. A tiszti főorvos válasza szerint 3 nagy csoportra oszlanak a koronabetegeket ellátó intézmények, így ha az első vonal betelik - 80 százalékos telítettségnél jelzést kap az operatív törzs - belép a második védelmi rendszer, amiről többek közt az Országos Mentőszolgálat is értesítést kap, így mindig a betegség szintjének megfelelő helyre tudja juttatni a betegeket.

Az InfoRádió azt kérdezte, hogy ennyi hónap után hogyan lehet fenntartani a gyerekek figyelmét, azaz, hogy továbbra odafigyeljenek az alapvető szabályokra. Müller szerint a jó példa megragad és megmarad és idővel automatizmussá válik, így fontos, hogy mit látnak a szüleiktől. „Tartsuk meg a távolságtartást, a gyermekekhez érthető és elfogadható módon kommunikáljunk” - mondta, hozzátéve, hogy a munkatársaik egy ehhez kapcsolódó mesegyűjteményt is készítettek.

A hvg.hu a tájékoztatót megelőzően azt kérdezte, hogy

Az emberi erőforrások miniszterének utasítása szerint az új koronavírussal fertőzésgyanús és igazoltan fertőzött beteg nem kerülhet egyetlen gyerekellátó klinikára vagy intézménybe sem. Ez esetben hol látják el azokat a fertőzésgyanús (vagy akár fertőzött) gyermekeket, akiknek egészségügyi ellátásra és kórházi kezelésre van szükségük? Szintén ebben az utasításban szerepel, hogy a 200 fő feletti idősotthonokban biztosítani kell a gépi lélegeztetéshez szükséges feltételeket. Hogyan tudják biztosítani, hogy az érintett az intézményekben legyen elég ehhez szükséges eszköz és személyzet? Jelenleg hány lélegeztetésre alkalmas eszköz van ezeken a helyeken? Ha nincs elég, kaphatnak-e az intézmények a korábban a kormány által megrendelt 16 ezer lélegeztetőgépből? Hogyan lehetséges az, hogy az adatok szerint kevesebb ember van hatósági házi karanténban és kórházban összesen, mint amennyi az aktív esetszám? A Nemzeti Népegészségügyi Központ korábban közölte, hogy antigénalapú gyorsteszteket is használna a járvány elleni védekezésben. Hogyan áll ezeknek a teszteknek a klinikai vizsgálata, a tervek szerint hol és mire alkalmaznák őket?

Kérdéseink közül az utolsóra kaptunk választ. Az országos tiszti főorvos szerint az első eredmények megvannak, ezek alapján kijelenthető, hogy az antigén alapú tesztek jól működnek. Ami a gyorsteszten pozitív, az a PCR-teszten is az, ami viszont negatív, ott előfordul, hogy később a PCR-teszt pozitív koronavírus-fertőzöttséget állapít meg – mondta Müller, aki szerint az antigén alapú gyorstesztek a gyakorlatban a diagnosztikát gyorsítják, hiszen ezáltal „gyorsabban tud a beteg az ellátóhelyre kerülni”. Ugyanakkor az előbb említett hiányosságai miatt nem helyettesíti a PCR-teszteket, de „mindenképpen olyan kiegészítő diagnosztikai lehetőség, amit ki kell használni”.