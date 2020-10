Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. október. 19. 09:30","title":"Csődközelben a cége? Ha ezekre figyel, még változhat a helyzet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési idő a hagyományosnál jellemzően lassabb vezeték nélküli technológia alkalmazása esetén.","shortLead":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési...","id":"20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9c7071-8b87-4df3-9e5c-cb623176cda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","timestamp":"2020. október. 19. 11:07","title":"19 perc alatt feltöltött telefon, vezeték nélkül: új gyorstöltéssel állt elő a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b3fc41-ea16-4611-96a4-bb4d9d1a3ddf","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egy orvosegyetemi neuropszichológia írásbeli vizsgán már átmegy a pécsi orvostudományi kar (PTE ÁOK) és az IBM által közösen fejlesztett, mesterséges intelligencia által működtetett chatbot. Star Trekbe illő virtuális orvos egyelőre még nem lesz a fejlesztésből, ám a bonyolult műtéti eljárások során az orvost segítő, vagy a laikusok számára pontos és érthető egészségügyi tanácsokat adó asszisztens már lehet.","shortLead":"Egy orvosegyetemi neuropszichológia írásbeli vizsgán már átmegy a pécsi orvostudományi kar (PTE ÁOK) és az IBM által...","id":"20201019_egeszsegugyi_chatbotot_pte_aok_ibm_bert_watson_orvostudomany_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b3fc41-ea16-4611-96a4-bb4d9d1a3ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebb674-c106-43c5-9c5d-ac62db601f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_egeszsegugyi_chatbotot_pte_aok_ibm_bert_watson_orvostudomany_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. október. 19. 17:00","title":"Válaszol a betegek kérdéseire, sőt már egy orvosegyetemi vizsgán is átment a pécsi egyetem új chatbotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515a7cb0-a9a2-40a9-9e42-22fda94c475f","c_author":"","category":"vilag","description":"A koronavírusra hivatkozva akadályozta meg a jobboldal, hogy szavazzon a parlament a gendertörvényről Olaszországban.","shortLead":"A koronavírusra hivatkozva akadályozta meg a jobboldal, hogy szavazzon a parlament a gendertörvényről Olaszországban.","id":"20201018_Megallitotta_az_olasz_jobboldal_a_gendertorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515a7cb0-a9a2-40a9-9e42-22fda94c475f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ac8f79-7bf5-486f-a1eb-508d7a7832f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Megallitotta_az_olasz_jobboldal_a_gendertorvenyt","timestamp":"2020. október. 18. 13:29","title":"Megállította az olasz jobboldal a gendertörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier Francesco Pingitore. Az Avanti ragazzi di Buda felhangzott Orbán Viktor egyik olaszországi útján is.\r

\r

","shortLead":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier...","id":"20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef763a9e-9ae4-4f67-b540-5244d10f7984","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","timestamp":"2020. október. 19. 13:04","title":"Orbánnak is elénekelték az olasz 56-os dalt, a szerző most kitüntetést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","shortLead":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","id":"20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48d505-8088-44b2-91c4-8779314663a1","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","timestamp":"2020. október. 19. 12:58","title":"Az OTP beperelte Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a08337-e5c3-4e97-8e89-bc7e9eb43687","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két exobolygót fedeztek fel svájci csillagászok a Mexikóban lévő SAINT-EX obszervatórium segítségével.","shortLead":"Két exobolygót fedeztek fel svájci csillagászok a Mexikóban lévő SAINT-EX obszervatórium segítségével.","id":"20201019_exobolygok_toi1266_voros_torpe_saintex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a08337-e5c3-4e97-8e89-bc7e9eb43687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc05274-9d7e-443c-ad01-a01390569441","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_exobolygok_toi1266_voros_torpe_saintex","timestamp":"2020. október. 20. 07:33","title":"Nagy szerencse és nagy lehetőség: találtak két új exobolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában, ami miatt települések és népszerű turistacélpontok is veszélyben vannak.","shortLead":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában...","id":"20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178931c6-6c0e-4577-a68e-12c98293cc13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 11:52","title":"Újabb katasztrófa: cunamik is fenyegethetik Alaszkát a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]