[{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában, ami miatt települések és népszerű turistacélpontok is veszélyben vannak.","shortLead":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában...","id":"20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178931c6-6c0e-4577-a68e-12c98293cc13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 11:52","title":"Újabb katasztrófa: cunamik is fenyegethetik Alaszkát a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok nyara. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok...","id":"20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e418825-c236-4aba-912c-4b96ddfc7841","keywords":null,"link":"/360/20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","timestamp":"2020. október. 19. 08:00","title":"Radar360: Utcára mentek az emberek Prágában, Párizsban és Minszkben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d2629f-04ec-4fbd-9fe4-250c6d9126f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a minisztérium szerint a házi gyerekorvosok megalapozatlanul aggódnak, az egyesületük elnöke szerint hosszú távon többet ronthat a helyzeten a rendszer átalakítása.","shortLead":"Bár a minisztérium szerint a házi gyerekorvosok megalapozatlanul aggódnak, az egyesületük elnöke szerint hosszú távon...","id":"20201018_Aggodnak_a_gyerekorvosok_akar_a_teljes_hazi_gyermekorvosi_rendszert_megszuntetheti_a_kormany_atalakitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d2629f-04ec-4fbd-9fe4-250c6d9126f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27341ba1-8a23-405e-9aeb-32aa075495a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Aggodnak_a_gyerekorvosok_akar_a_teljes_hazi_gyermekorvosi_rendszert_megszuntetheti_a_kormany_atalakitasa","timestamp":"2020. október. 18. 08:51","title":"Aggódnak a gyermekorvosok: akár a teljes házi gyermekorvosi rendszert megszüntetheti a kormány átalakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási közösség, ezzel együtt pedig a kérdés, hogy a hit pontosan milyen mozgatórugóként működhet egy ember szakmai döntéseiben. Különösen, ha az a szakma alkotmánybírósági kérdésekre keresi a választ.","shortLead":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási...","id":"20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6e1a32-8f2b-4728-aaa6-1e7b85035e3a","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","timestamp":"2020. október. 19. 20:00","title":"Vajon „Isten keze” elér-e a Legfelsőbb Bíróságig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani a tudományba vetett bizalmat és el akarja érni, hogy a tudósokat újra partnernek tekintse a politika: \"Egy év elég lesz rá\" – bizakodik. M. Kiss Csabának beszél arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani a kormánynak, s melyek Palkovics László innovációs miniszter \"kedvenc területei\".","shortLead":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani...","id":"20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b723698-7415-4017-a515-e244d93e9993","keywords":null,"link":"/360/20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 19. 11:00","title":"\"A politika élhet megrendelésekkel\" – Freund Tamás a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","shortLead":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","id":"20201019_foldrenges_miskolc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd4b082-c611-41c7-94cd-c5556e787603","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_foldrenges_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 13:36","title":"Érezhetően rengett a föld hétfőn Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy magánszemély bennfentes információk felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat.","shortLead":"Egy magánszemély bennfentes információk felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat.","id":"20201019_MNB_bennfentes_kereskedelem_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ee0d9-2fa2-4345-8bd8-ddc648770c1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_MNB_bennfentes_kereskedelem_birsag","timestamp":"2020. október. 19. 11:11","title":"Az MNB 15+1 milliós bírságot osztott ki bennfentes kereskedelem miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]