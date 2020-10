Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és vezető szakmai szervezetek mind arra biztatnak, hogy az emberek oltsák be magukat az influenza ellen, mert ezzel csökkenthető az egészségügyre nehezedő teher. A kórházaknak ugyanis a koronavírusos esetekkel is foglalkozniuk kell, miközben hamarosan itt az influenzaszezon.