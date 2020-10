Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók a hallgatóknak.","shortLead":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók...","id":"20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4092f40-ce38-4455-9776-54defaa92c2f","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","timestamp":"2020. október. 20. 17:59","title":"Újabb két teremből zárták ki az SZFE hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki azon volt, hogy kicsit bátorítsa, felvidítsa a felhasználót. ","shortLead":"Mindenki azon volt, hogy kicsit bátorítsa, felvidítsa a felhasználót. ","id":"20201019_Twitter_mentalis_egeszseg_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbeaf18b-8d34-4e8b-acff-b7abd5e7b3c3","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Twitter_mentalis_egeszseg_tamogatas","timestamp":"2020. október. 19. 16:38","title":"Egy férfi kiírta a Twitterre, hogy nincs jól, a világ minden tájáról kapott bátorító üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és november elején hétvégén végzik, 6000 helyszínen, antigén gyorsteszttel. Még a hadsereget is mozgósították.","shortLead":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és...","id":"20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb8c823-7b44-4cb6-a9eb-ec5baf45dc78","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","timestamp":"2020. október. 20. 19:36","title":"Tíz napra karanténba küldik, aki nem vesz részt az önkéntes koronavírusteszten Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végardói elágazásnál ütközött össze frontálisan két személyautó.","shortLead":"A végardói elágazásnál ütközött össze frontálisan két személyautó.","id":"20201019_frontalis_karambol_vegardo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bfbb95-ab39-44d6-b3cc-793b121bdc34","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_frontalis_karambol_vegardo","timestamp":"2020. október. 19. 10:02","title":"Frontális karambol a 37-es úton, hatan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi lehet.","shortLead":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi...","id":"20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e73118c-7682-4eb1-bc53-3dbacb1280ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","timestamp":"2020. október. 19. 10:03","title":"37 méteres Nazca-macskára bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök reagált Emmanuel Marcot iszlám szeparatizmus elleni akciótervére.","shortLead":"A török elnök reagált Emmanuel Marcot iszlám szeparatizmus elleni akciótervére.","id":"20201020_Erdogan_iszlam_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eba9e47-6d6d-488d-bbd3-1cae6e0ece89","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Erdogan_iszlam_macron","timestamp":"2020. október. 20. 19:29","title":"Erdogan: Az iszlám elleni kijelentések a nyugati politikusok sikertelenségét palástolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","shortLead":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","id":"20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e189ebc-9f72-4443-a31e-afba4cd70527","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","timestamp":"2020. október. 20. 20:41","title":"Novák Hunor szerint rosszul oltották be Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","shortLead":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","id":"20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2094f69-4c51-4bb7-af98-0341e2d8fba1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","timestamp":"2020. október. 20. 15:01","title":"Hollik István sem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]