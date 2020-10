Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a napi tömeges fogyasztásban is a kockázati tényezők - közölte a Magyar Nemzettel Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel...","id":"20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd0457-0e51-4bd2-9ba6-c859b9798ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","timestamp":"2020. október. 24. 10:05","title":"Egyre jobban aggódnak a kereskedők: szigorításokat akarnak az üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","shortLead":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","id":"202043_matolcsytol_batthyanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaefcc1-1f40-472e-98e0-7d8bef4ac475","keywords":null,"link":"/360/202043_matolcsytol_batthyanynak","timestamp":"2020. október. 24. 17:00","title":"Matolcsytól Batthyánynak: három hét alatt kétszer cserélt gazdát a sokmilliárdos villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel, amelynek már órákkal korábban ki kellett volna kötnie Southamptonban. Helyi források szerint a tankert megpróbálhatták eltéríteni. ","shortLead":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel...","id":"20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7fe6a-4f6a-44b5-a311-fcedfaf5308a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","timestamp":"2020. október. 25. 18:35","title":"Eltéríthettek egy hajót a brit szigetek mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16367532-2e3e-4fc1-91b6-d426a1c34520","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Keresztül-kasul szabdalja az amerikai választók tömegét a republikánus-demokrata megoszlás, és az ellentétek, az azokat kísérő indulatokkal együtt, csak erősebbekké váltak az utóbbi negyedszázadban.\r

\r

","shortLead":"Keresztül-kasul szabdalja az amerikai választók tömegét a republikánus-demokrata megoszlás, és az ellentétek, az azokat...","id":"20201024_Ezerfelekepp_szeletelik_fel_az_amerikai_tarsadalmat_a_demokratak_es_a_republikanusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16367532-2e3e-4fc1-91b6-d426a1c34520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73b0d3-92db-404b-a1df-a77c47f55ec4","keywords":null,"link":"/360/20201024_Ezerfelekepp_szeletelik_fel_az_amerikai_tarsadalmat_a_demokratak_es_a_republikanusok","timestamp":"2020. október. 25. 13:30","title":"Ezerféleképp szeletelik fel az amerikai társadalmat a demokraták és a republikánusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki ma lenne 95 éves. Ő robbantotta ki többek közt a Kádár-kor egyik legjelentősebb kulturális vitáját. Alakját e cikk szerzője, Farkas Zoltán hamarosan megjelenő kötete is felidézi.","shortLead":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki...","id":"20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904acc0e-e7c8-4593-9042-fc048ff6ec8a","keywords":null,"link":"/360/20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Aki már a szocializmusban is felvetette, hogy a kultúra áru - 95 éves lenne Liska Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","shortLead":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","id":"20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba76c3e-0d05-4c37-ba1d-cb05fb00d3e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","timestamp":"2020. október. 25. 15:41","title":"Táskák és alkohol: ez fogy a luxustárgyak piacán járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61380d-dcee-463d-8f8a-d06562ae64bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalai-Szabó István eddig a Rózsavölgyi Szalont is működtető befektetőkkel dolgozott, de ellenérdekeltté váltak, ezért új útra lépett.","shortLead":"Szalai-Szabó István eddig a Rózsavölgyi Szalont is működtető befektetőkkel dolgozott, de ellenérdekeltté váltak, ezért...","id":"202043_hk_produkcio_valas_kolosiektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc61380d-dcee-463d-8f8a-d06562ae64bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f38c49a-c185-4790-b93f-b2a12c814030","keywords":null,"link":"/360/202043_hk_produkcio_valas_kolosiektol","timestamp":"2020. október. 24. 11:10","title":"Kísérletezni merő színházi alkotókat szolgálna ki egy új nonprofit vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]