Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak.","shortLead":"A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak.","id":"20201026_maszk_budapest_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37819582-710c-4468-b3be-e417a4fdd8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_maszk_budapest_kormanyrendelet","timestamp":"2020. október. 26. 10:35","title":"Szerdán visszavonják a budapesti maszkszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a Facebookon számolt be az állapotáról.","shortLead":"Az énekes a Facebookon számolt be az állapotáról.","id":"20201026_Nem_szoktam_sirni_de_itt_nincs_mas_baratom__Delhusa_Gjont_koronavirussal_vittek_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a96ca0-8246-422a-8522-e2db05a3699d","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Nem_szoktam_sirni_de_itt_nincs_mas_baratom__Delhusa_Gjont_koronavirussal_vittek_korhazba","timestamp":"2020. október. 26. 11:44","title":"„Nem szoktam sírni, de itt nincs más barátom” – Delhusa Gjont koronavírussal vitték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter szombaton, aki szerint nem polgári tiltakozásról, hanem szervezett zavargásokról van szó, miközben a jobboldali ellenzék szerint a kormányintézkedések növelik a feszültséget.","shortLead":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz...","id":"20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562cdbd-a613-4132-9b71-de7c0ba0624b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","timestamp":"2020. október. 24. 20:55","title":"Olasz belügyminiszter: „Elfogadhatatlan” a kijárási tilalom elleni tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","shortLead":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","id":"20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355e3956-668f-4e8d-a674-fb6f467c1890","keywords":null,"link":"/elet/20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","timestamp":"2020. október. 26. 12:36","title":"13 nő „orvosi vizsgálata” miatt áll a bál Ausztrália és Katar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","shortLead":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","id":"20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b28c5a-02cf-478c-b615-992694b6df34","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","timestamp":"2020. október. 25. 09:06","title":"Máris reagált Gulyás Gergely kijelentésére az SZFE diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","shortLead":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","id":"20201025_idojaras_eso_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfc2863-604b-4f19-94e9-dc1f20c09578","keywords":null,"link":"/elet/20201025_idojaras_eso_meteorologia","timestamp":"2020. október. 25. 08:38","title":"A vasárnap nagy részét elmossa az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény dolgozói folytatják a sztrájkot. ","shortLead":"Az intézmény dolgozói folytatják a sztrájkot. ","id":"20201026_szfe_sztrajk_sajtotajekoztato_rektori_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fa0e25-49a5-4b89-b595-3b876848db04","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_szfe_sztrajk_sajtotajekoztato_rektori_konferencia","timestamp":"2020. október. 26. 16:06","title":"Cáfolják az SZFE hallgatói a rektori konferencia állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]