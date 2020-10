Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" – mondta Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban. A most megjelent Társadalmi Riport szerint az elmúlt évtizedekben komoly lehetőségeket pazarolt el az ország, az egyik legfontosabb kérdés az emberek tudásának, egészségének javítása lenne.","shortLead":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" –...","id":"20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aba804-52af-4538-a520-359337e37f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","timestamp":"2020. október. 26. 06:30","title":"Sokan felteszik a kérdést: 350 élet vagy 100 ezer munkahely a fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Horváth Virág Zsüliettet és a 13 éves Racsek Tibor Rajmondot keresi a rendőrség. Úgy tudjuk, a fiú időközben megkerült.

","shortLead":"A 12 éves Horváth Virág Zsüliettet és a 13 éves Racsek Tibor Rajmondot keresi a rendőrség. Úgy tudjuk, a fiú időközben...","id":"20201027_Eltunt_ket_kiskoru_gyerek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bfd53f-b531-462f-96f6-fb300b5b1c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Eltunt_ket_kiskoru_gyerek_Budapesten","timestamp":"2020. október. 27. 07:59","title":"Eltűnt két kiskorú gyerek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember előtt játszhat a BL-ben a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember...","id":"20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d88633-c0f0-40a2-a3d6-21586eec28d0","keywords":null,"link":"/360/20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","timestamp":"2020. október. 26. 08:00","title":"Radadr360: Orbán egy szón rugózott, Szijjártó az ukránokat bosszantotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627e2278-17bc-4cbc-b701-3e08be2b0147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom mögött is álló Deutsche Telekom partnerével, a Stratospheric Platforms nevű céggel október elején hajtott végre egy sikeres tesztrepülést, amely során a sztratoszféra széléig vitték fel a telekommunikációs cég bázisállomását.","shortLead":"A Magyar Telekom mögött is álló Deutsche Telekom partnerével, a Stratospheric Platforms nevű céggel október elején...","id":"20201026_deutsche_telekom_bazisallomas_repulogep_telekommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627e2278-17bc-4cbc-b701-3e08be2b0147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033f21a-adbe-4212-be62-a9c3998339ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_deutsche_telekom_bazisallomas_repulogep_telekommunikacio","timestamp":"2020. október. 26. 08:33","title":"14 km magasra vitt fel a Telekom egy bázisállomást, simán lehetett rajta keresztül telefonálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","shortLead":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","id":"20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20836c99-9bdb-430c-8915-5e9a03ba050f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","timestamp":"2020. október. 26. 08:51","title":"Három holttestet találtak a zalaszentmihályi horgásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés alkalmanként értendő, de egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintnyi bírságot lehet kiszabni.","shortLead":"A büntetés alkalmanként értendő, de egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintnyi bírságot lehet kiszabni.","id":"20201026_hatosagi_hazi_karanten_szigoritas_buntetes_birsag_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa9f9eb-ee8b-483b-a341-ca0a21d6afc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_hatosagi_hazi_karanten_szigoritas_buntetes_birsag_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 26. 15:06","title":"150 ezer forintra is büntethetik, ha megszegi a hatósági házi karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került légitársaságok.","shortLead":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került...","id":"202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c691c71-72f6-44e1-b124-6f9d359e4f80","keywords":null,"link":"/360/202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. október. 26. 13:00","title":"Étteremmé alakított repülők, sehová sem tartó járatok: így küszködik a légiipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik a világgazdaság kilábalása a válságból. Feltételezve, hogy a jegybankok monetáris politikája továbbra is támogató marad, két tényező lehet jelentős hatással a fellendülés pályájára: az egyik az egészségügyi helyzet alakulása, a másik a költségvetési politika. Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettesének világgazdasági elemzése.","shortLead":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik...","id":"20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a785aab-a34f-4339-a565-df22729f1472","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. október. 26. 11:30","title":"Világgazdasági kilátások: elhúzódó kilábalás, vakcinában reménykedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]