Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6218f7-f2e6-4a0b-9e3c-37c71f3e7279","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Magyarországon a jogállam terepét hadseregek tarolták le. S nem tegnap, hanem majdnem másfél évtizede háborús terület az ország. Vélemény.","shortLead":"Magyarországon a jogállam terepét hadseregek tarolták le. S nem tegnap, hanem majdnem másfél évtizede háborús terület...","id":"202041_haboru_es_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e6218f7-f2e6-4a0b-9e3c-37c71f3e7279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e969ae5-0d87-479f-8746-afc681a76758","keywords":null,"link":"/360/202041_haboru_es_haboru","timestamp":"2020. október. 09. 11:00","title":"Hont András: Háború és háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.\r

","shortLead":"Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.\r

","id":"20201007_Poloska_gyuro_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83114a1-ab3a-4b57-a7bc-aac029af9c79","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Poloska_gyuro_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 07. 19:24","title":"Poloskát találtak a gyúrói polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3873cc-d39e-4352-97ef-1b00f403536e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár 500 kilométert is elmegy zéró károsanyag-kibocsátással. ","shortLead":"Akár 500 kilométert is elmegy zéró károsanyag-kibocsátással. ","id":"20201009_Hidrogenes_papamobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3873cc-d39e-4352-97ef-1b00f403536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436edfb-3880-4779-8a33-e4e57f53f768","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_Hidrogenes_papamobil","timestamp":"2020. október. 09. 09:49","title":"Hidrogénhajtású Toyotával járhat ezentúl Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","shortLead":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","id":"20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecb14ec-0c46-48b5-b902-bab4674b71f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","timestamp":"2020. október. 09. 11:06","title":"Az év vége felé találkozhat Putyin Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már nem hordott farmerét, amit a cégnél kitisztítanak és eladnak. ","shortLead":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már...","id":"20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad65be39-56ed-4901-b0c9-2bcd86eb2fb5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","timestamp":"2020. október. 08. 16:16","title":"Már a Levi's-ban is leadhatók a használt ruhák, hogy újra megvehesse őket valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c8ec1b-c1d0-4e7c-acbc-88e0c496991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai két leggyakoribb, egyedi anatómiai jellemzőket kihasználó biometrikus azonosítási módszer az okostelefonoknál az ujjlenyomat-olvasás és az arcfelismerés. Ezeknél megbízhatóbb módszernek tartja egy kutatócsoport az ujjban futó vénák vizsgálatát.","shortLead":"A mai két leggyakoribb, egyedi anatómiai jellemzőket kihasználó biometrikus azonosítási módszer az okostelefonoknál...","id":"20201008_fotoakusztikus_tomografia_ujj_venak_biometrikus_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c8ec1b-c1d0-4e7c-acbc-88e0c496991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc7ce7f-d596-4f06-9acf-363c56622db1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_fotoakusztikus_tomografia_ujj_venak_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. október. 08. 11:03","title":"Azt állítják, kijátszhatatlan az azonosítás, ami most a telefonokra jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","shortLead":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","id":"202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b486c-a9d2-403e-b72e-ad270ec69478","keywords":null,"link":"/360/202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Tevetenyésztésbe vághat a magyar agrárminiszter, és ehhez Dubajból kérhet tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja, hogy már tökéletesen érzi magát. Az orvosok gyógyították meg, de szerinte Isten keze is benne van a dologban.","shortLead":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja...","id":"20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a79a1d-32ab-499c-9d29-7cd7969f64c8","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 08. 10:14","title":"Trump Isten áldásának tartja, hogy elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]