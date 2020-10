Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A rozsdaövezetek munkásait azzal állította a maga oldalára Donald Trump 2016-ban, hogy megmenti a munkahelyüket. Nem így történt: még a kereskedelmi miniszter egykori cége is a gyártás kiszervezésének áldozata lett – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"A rozsdaövezetek munkásait azzal állította a maga oldalára Donald Trump 2016-ban, hogy megmenti a munkahelyüket. Nem...","id":"20201027_Trump_igeretei_ellenere_az_amerikai_munkahelyek_tovabbra_is_kulfoldre_vandorolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823c955c-10ec-4968-9b8a-0f0255a6b195","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Trump_igeretei_ellenere_az_amerikai_munkahelyek_tovabbra_is_kulfoldre_vandorolnak","timestamp":"2020. október. 27. 14:01","title":"Trump ígéretei ellenére az amerikai munkahelyek továbbra is külföldre vándorolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus, amelyet vasárnap este mutatnak be a Duna televízióban. A filmet beválogatták a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjért versenybe szálló alkotások közé is.","shortLead":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus...","id":"20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0357e1-d0d3-42b5-889c-39cdc68eabe2","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","timestamp":"2020. október. 27. 09:12","title":"Vasárnap lesz a Pilátus című film a Duna tévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","shortLead":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","id":"20201026_videk_koronavirus_szennyvz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696ac08-feb5-48cf-b16e-50c6381a6ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_videk_koronavirus_szennyvz","timestamp":"2020. október. 26. 16:42","title":"Négy vidéki városban emelkedik a víruskoncentráció a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel...","id":"20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48977ab-28f8-496b-b0b2-562962c04304","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","timestamp":"2020. október. 28. 13:38","title":"Engedjék be soron kívül a vallási vigasztalást végzőket az egészségügyi intézményekbe – kéri Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta Covid–19 halálozási kockázatát egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint.","shortLead":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51cf1c-2d72-4cf0-9747-5b487f589264","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","timestamp":"2020. október. 28. 08:03","title":"Ez 15%-kal növeli az esélyét annak, hogy belehal a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","id":"20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33120ff6-c5ff-4d49-9291-c3bfe703dc5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 28. 09:00","title":"Negyvenhárom koronavírusos beteg halt meg kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár a lakosságról. A szabályozók azonban a jelek szerint korántsem azt tűzték ki célul, hogy ez könnyen meg is valósuljon.","shortLead":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár...","id":"20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a453abb-2575-4e71-8ded-02d250516e37","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","timestamp":"2020. október. 27. 17:58","title":"Túl sok energiát termelt otthon? Így kereskedhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila újabb celebműsorban vállalt szerepet.\r

\r

","shortLead":"A viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila újabb celebműsorban vállalt szerepet.\r

\r

","id":"20201027_Ambrus_Attila_sohasem_jar_bankba_rossz_az_auraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1394b-f7da-4f85-99e2-156c9f3c8e84","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Ambrus_Attila_sohasem_jar_bankba_rossz_az_auraja","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Ambrus Attila sohasem jár bankba, rossz az aurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]