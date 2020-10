Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította róla, hogy kispap korában viszonyt próbált meg kialakítani vele.","shortLead":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította...","id":"20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3e5c6-6dd9-4c96-8712-d8c9d409ce42","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","timestamp":"2020. október. 27. 16:52","title":"Kalocsai gyerekotthon lakóival foglalkozik egy korábban szexuális zaklatással megvádolt pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"November végéig bezárják a vendéglátóegységeket, és nem lehet többek között koncertet vagy színházi előadást megtartani, az iskolákat azonban nem zárják be.","shortLead":"November végéig bezárják a vendéglátóegységeket, és nem lehet többek között koncertet vagy színházi előadást...","id":"20201028_Koronavirus_Nemetorszagban_Merkel_kemeny_intezkedeseket_jelentett_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b741896-d361-4f66-9ec3-78ce01b39f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29750d2f-836a-4f0f-9d9d-07f26bc82b63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Koronavirus_Nemetorszagban_Merkel_kemeny_intezkedeseket_jelentett_be","timestamp":"2020. október. 28. 18:21","title":"Merkel: Részleges lezárás jön Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","shortLead":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","id":"20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0ff8f7-28f1-463a-a2f4-e104fb57c1f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","timestamp":"2020. október. 28. 20:08","title":"Emmi: Az orvosok csak az ellenzék és a sajtó miatt bizonytalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet a koronavírus-járvány miatt fújtak le idén.



","shortLead":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós...","id":"20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43361a5-f02d-40c4-ba58-187c2d8fef16","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","timestamp":"2020. október. 28. 09:10","title":"Jövőre „nyílhatnak meg” az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cc6e13-52a1-47b2-b292-e39313bfad97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiemelkedő teljesítményt ígér új, RX 6000-es szériájú videokártyáinál az AMD. A trió még idén a boltok polcaira kerül.","shortLead":"Kiemelkedő teljesítményt ígér új, RX 6000-es szériájú videokártyáinál az AMD. A trió még idén a boltok polcaira kerül.","id":"20201029_amd_videokartya_rx_6900_xt_rx_6800_xt_rx_6800_gpu_videojatekhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06cc6e13-52a1-47b2-b292-e39313bfad97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6e2001-3865-4506-a79f-2002ee56ddae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_amd_videokartya_rx_6900_xt_rx_6800_xt_rx_6800_gpu_videojatekhoz","timestamp":"2020. október. 29. 11:05","title":"Megjöttek az AMD új videokártyái, a gyártó szerint igazi next-gen-élményt adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta Covid–19 halálozási kockázatát egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint.","shortLead":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51cf1c-2d72-4cf0-9747-5b487f589264","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","timestamp":"2020. október. 28. 08:03","title":"Ez 15%-kal növeli az esélyét annak, hogy belehal a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]