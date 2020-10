Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat kritizálni.","shortLead":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat...","id":"20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054e54-50e4-48d6-88ba-e75cf400eee4","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","timestamp":"2020. október. 28. 18:46","title":"Lemondott a Facebook egy indiai vezetője, aki elnézte a kormánypártnak a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok. Az operatív törzs szerint egy koronavíruson átesett személy 6 hónapig tekinthető védettnek az újrafertőződéssel szemben.","shortLead":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok...","id":"20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b069d-f494-4a6d-b3e9-722b0ac49ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","timestamp":"2020. október. 29. 11:44","title":"Operatív törzs: Éttermekben és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak otthonról. A kormány új szabályokat ígér és valamiféle munkáltatói rezsihozzájárulás bevezetését.\r

","shortLead":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak...","id":"20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a7d7e-3d0f-469b-9e4e-6b60d84d1149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","timestamp":"2020. október. 29. 16:20","title":"Mennyivel dobja meg a téli rezsit a járvány home office, és ki állja a cechet? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán a vállalat.","shortLead":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán...","id":"20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102bfa27-4940-49f5-ab98-605cb288ada8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","timestamp":"2020. október. 28. 18:03","title":"Autókba szánt okos kijelzőt villantott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja a folytatást, de a Jackson örökségét kezelő cégek elfogultságra hivatkozva megpróbálják ezt ellehetetleníteni.","shortLead":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja...","id":"20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174412-5695-4464-934d-79e5b9943827","keywords":null,"link":"/elet/20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Bíróságon támadják a Michael Jackson szexuális visszaéléseiről szóló film folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? – teszi fel a kérdést ártatlan arccal a Global Times.","shortLead":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? –...","id":"20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f4b8ec-4025-4f03-9864-db61679991c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 16:40","title":"Global Times: Fagyasztott élelmiszerekkel is terjedhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","shortLead":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","id":"20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2195a5-54ae-4ac6-b87e-825e73510a98","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Macron: Franciaország támadás alatt áll ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad3f45b-8bae-4ea7-a108-05c754cebdbc","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Ahogy telnek a hetek, úgy derül ki egyre több részlet azokról a projektekről, amelyeknek közük lehetett Cserdi legendás polgármestere, Bogdán László öngyilkosságához.","shortLead":"Ahogy telnek a hetek, úgy derül ki egyre több részlet azokról a projektekről, amelyeknek közük lehetett Cserdi legendás...","id":"20201028_A_kerdes_ami_mindenkit_foglalkoztat_vetkes_vagy_aldozat_Bogdan_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad3f45b-8bae-4ea7-a108-05c754cebdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3923a18-9e97-4fc0-801e-c6993960b5a5","keywords":null,"link":"/360/20201028_A_kerdes_ami_mindenkit_foglalkoztat_vetkes_vagy_aldozat_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. október. 28. 16:00","title":"A cserdi kérdés, amely mindenkit foglalkoztat: vétkes vagy áldozat Bogdán László?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]