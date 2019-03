Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","shortLead":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","id":"20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0402e20-6218-40ac-b2cc-309119886f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Drágábban viszik át az autókat és a bicikliket a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási szabályokat. Az egyik eseményen többek közt breaktáncosok, görkorcsolyások és más, városi sportok képviselői lépnek fel, de a 2022-es kézi-Eb is érintett. A közbeszerzéseket gyorsan, meghívásos résztvevőkkel kell lezavarni, és akkor is megköthető a szerződés, ha egy meghívott ajánlattevő szabálytalanságot vett észre.","shortLead":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási...","id":"20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da124165-4248-4a1f-812d-ba2671383060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","timestamp":"2019. március. 04. 13:16","title":"Stratégiai jelentőségű breaktánc – a kormány különleges közbeszerzési szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","shortLead":"Lenne itt egy kis háború a filmkészítést illetően. ","id":"20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a834a0-1587-4fbf-8f49-43994496b9ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Steven_Spielberg_Netflix_Oscar_kozlemeny","timestamp":"2019. március. 05. 10:51","title":"Steven Spielberg betámadta a Netflixet, a cég közleményben válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5604e7-686f-4091-b99a-519078f72cf7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2020-tól nem lehet majd 180-nál többel hajtani a Volvo autóival. ","shortLead":"2020-tól nem lehet majd 180-nál többel hajtani a Volvo autóival. ","id":"20190304_Gyarilag_vet_veget_az_autoival_szaguldozasnak_a_Volvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5604e7-686f-4091-b99a-519078f72cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e2abc7-652b-415b-9fb8-35738cfa9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Gyarilag_vet_veget_az_autoival_szaguldozasnak_a_Volvo","timestamp":"2019. március. 04. 16:25","title":"Gyárilag vet véget a száguldozásnak a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti gyermekváros lakóinak egy részét is. ","shortLead":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti...","id":"20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02a1967-6bbd-4025-a5cb-2c9d2563d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","timestamp":"2019. március. 05. 18:44","title":"Még mindig lesújtóak az állapotok abban a zalai otthonban, ahová a fóti gyerekeket költöztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt demokrata elnökjelölt viszont azt ígérte, hogy továbbra is politikai pályán marad. ","shortLead":"A volt demokrata elnökjelölt viszont azt ígérte, hogy továbbra is politikai pályán marad. ","id":"20190305_Hillary_Clinton_nem_indul_ujra_az_elnovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8877bb-756a-4850-918f-a7bb5182573c","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Hillary_Clinton_nem_indul_ujra_az_elnovalasztason","timestamp":"2019. március. 05. 05:40","title":"Hillary Clinton nem indul újra az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","shortLead":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","id":"20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd946fc3-860f-43da-943a-b20ec5d10199","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","timestamp":"2019. március. 05. 17:09","title":"Ez nagyon fog fájni: megérkezett az előzetes a Trónok Harca befejező évadához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]