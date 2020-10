Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","shortLead":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b67059-58f1-4ced-874e-a3f41ee9b35f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","timestamp":"2020. október. 30. 13:20","title":"Rosszabbul van, kórházba került a koronavírusos Pikó András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48b8c30-5025-4a7f-9402-b887111170d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag egyetlen kisbolt tart csak nyitva Szentpéterfán, miután egy héten belül hárman is meghaltak a koronavírus miatt.","shortLead":"Gyakorlatilag egyetlen kisbolt tart csak nyitva Szentpéterfán, miután egy héten belül hárman is meghaltak a koronavírus...","id":"20201029_szentpeterfa_bezarkozott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f48b8c30-5025-4a7f-9402-b887111170d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a961f5-b7cd-443e-82ad-1eb8806fefda","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_szentpeterfa_bezarkozott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 29. 20:53","title":"Teljesen bezárkózott egy Vas megyei falu, kritikus a járványhelyzet a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és a jegybanknak sincs jogköre eljárni.","shortLead":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és...","id":"20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a5154-4a3b-45f4-9088-6ff47a475387","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","timestamp":"2020. október. 28. 17:21","title":"Az MNB arra figyelmeztet, vigyázzon a Revoluttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó népszerű divatterepjárója az eddiginél nagyobb kapacitású akkumulátort kapott. ","shortLead":"A német gyártó népszerű divatterepjárója az eddiginél nagyobb kapacitású akkumulátort kapott. ","id":"20201030_nagyobb_elektromos_hatotavval_tamad_a_felfrissitett_hibrid_porsche_cayenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c4f3e-f881-41db-aee7-152637ca2560","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_nagyobb_elektromos_hatotavval_tamad_a_felfrissitett_hibrid_porsche_cayenne","timestamp":"2020. október. 30. 07:59","title":"Nagyobb elektromos hatótávval támad a felfrissített hibrid Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori tanulságok alapján hiba lenne leírni Trumpot.","shortLead":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori...","id":"20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a58f26-cef9-43b4-8494-64245964aa08","keywords":null,"link":"/360/20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Ahol minden eldőlhet: így áll Trump és Biden a frontállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet, hogy a nőknek ne legyen joga dönteni.","shortLead":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet...","id":"20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cea4f6-8fe1-48a1-a5d4-2037665f32d9","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 28. 22:12","title":"Megszólalt a lengyel elnök az abortusz szigorításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a67b3b-9f36-4b62-8f61-d61121d5de94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy új komplexumot terveztek a helyére, lebontani viszont nem akarták.","shortLead":"Egy új komplexumot terveztek a helyére, lebontani viszont nem akarták.","id":"20201030_iskola_epulet_athelyezes_kina_sanghaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a67b3b-9f36-4b62-8f61-d61121d5de94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d8942-f342-41b4-863f-2ad1019e57f0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_iskola_epulet_athelyezes_kina_sanghaj","timestamp":"2020. október. 30. 14:26","title":"Robotlábakon sétált odébb egy 7 ezer tonnás épület Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dcadb1-b2c5-4128-a893-662a1371e204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csendes-óceánon elhelyezkedő Marshall-szigetek egészen mostanáig egyike volt azoknak a helyeknek a világon, ahova nem ért el a járvány. ","shortLead":"A Csendes-óceánon elhelyezkedő Marshall-szigetek egészen mostanáig egyike volt azoknak a helyeknek a világon, ahova nem...","id":"20201029_A_vilag_tavoli_szegletebe_is_megerkezett_a_koronavirus__a_Marshallszigetek_eddig_tudta_meguszni_a_jarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17dcadb1-b2c5-4128-a893-662a1371e204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3288c2a-9d38-47a3-8e8a-9474bcf636aa","keywords":null,"link":"/elet/20201029_A_vilag_tavoli_szegletebe_is_megerkezett_a_koronavirus__a_Marshallszigetek_eddig_tudta_meguszni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. október. 29. 10:32","title":"A világ távoli szegletébe is megérkezett a koronavírus – a Marshall-szigetek eddig úszta meg a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]