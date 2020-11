Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","shortLead":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","id":"20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b4dcd6-fdd0-447f-a571-291efb8680c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","timestamp":"2020. november. 03. 06:46","title":"Több autó is kigyulladt Szikszó közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a nemzeti kisebbségek által lakott régiók támogatásával. Egyelőre nagyon sok aláírás hiányzik, igaz, az elvi lehetőség megvan arra, hogy a kezdeményezők 3-6 hónapos határidő-halasztást kapjanak.","shortLead":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon...","id":"20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd18bd-ffbe-478f-ba7c-f89c261449b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. november. 03. 16:43","title":"Szombatig lehet gyűjteni az aláírásokat a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","shortLead":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","id":"20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1427d1-db57-404f-9b8c-499b62ed350b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","timestamp":"2020. november. 03. 12:27","title":"Körforgalomban haladó autóból esett ki egy kutya Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f6cd74-40b9-4f2d-bf69-9b7935c70540","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fényszennyezés akkora problémává vált mostanra az Exeteri Egyetem biológusai szerint, hogy a klímaváltozáshoz mérhető a hatása.","shortLead":"A fényszennyezés akkora problémává vált mostanra az Exeteri Egyetem biológusai szerint, hogy a klímaváltozáshoz mérhető...","id":"20201104_fenyszennyezes_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89f6cd74-40b9-4f2d-bf69-9b7935c70540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8ef069-5045-4334-9cb9-8d133afa26dc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201104_fenyszennyezes_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. november. 04. 12:55","title":"Tudósok figyelmeztetnek, itt az ideje annak nevezni a lámpafényt, ami: környezetszennyezésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","shortLead":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","id":"20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3999fd3f-a8cb-4518-837f-6041aee7de32","keywords":null,"link":"/elet/20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","timestamp":"2020. november. 03. 11:13","title":"A bécsi terrortámadás idején órákra az operában rekedtek a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki viszgálat, akár egy évig is tarthat.","shortLead":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki...","id":"20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced11b77-5b01-479b-a9ea-ff7bd092d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","timestamp":"2020. november. 02. 20:28","title":"Számvevőszéki vizsgálatot kért a Momentum Koncz Zsófia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]