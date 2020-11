Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a6ed08-7b8a-4240-a833-839430c6b254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfogyatkozik az ismeretterjesztő műsorairól ismert Discovery portfóliója. Nem csak Magyarországon, a csatornákat december 31. után egy az egyben megszünteti a vállalat.","shortLead":"Megfogyatkozik az ismeretterjesztő műsorairól ismert Discovery portfóliója. Nem csak Magyarországon, a csatornákat...","id":"20201116_discovery_fine_living_showcase_hd_megszunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a6ed08-7b8a-4240-a833-839430c6b254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11202edf-6965-4e24-a020-611f9a13a775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_discovery_fine_living_showcase_hd_megszunes","timestamp":"2020. november. 16. 00:03","title":"Megszűnik két tévécsatorna sugárzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd398fcb-df0d-4aa1-b611-098e8e0b0b75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adókönnyítéssel a kormány számításai szerint ötmilliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.","shortLead":"Az adókönnyítéssel a kormány számításai szerint ötmilliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.","id":"20201115_Kiderult_hol_kell_jelezni_ha_valaki_elni_akar_a_kormany_adokedvezmenyevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd398fcb-df0d-4aa1-b611-098e8e0b0b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ded7f9c-ab34-45a1-96b4-6c0ac6110d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Kiderult_hol_kell_jelezni_ha_valaki_elni_akar_a_kormany_adokedvezmenyevel","timestamp":"2020. november. 15. 08:37","title":"Kiderült, hol kell jelezni, ha valaki élni akar a kormány adókedvezményével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint százszor annyi mintavételt kell végeznie az Országos Mentőszolgálatnak, mint a járvány első hullámában.","shortLead":"Több mint százszor annyi mintavételt kell végeznie az Országos Mentőszolgálatnak, mint a járvány első hullámában.","id":"20201116_koronavirusteszt_mento_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15042a78-d40b-4dcf-8e85-8a089d24f6a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirusteszt_mento_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2020. november. 16. 11:49","title":"Naponta 12 ezernél is több koronavírustesztet rendelnek a mentőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több százzal kevesebb háziorvosnak kell megbirkóznia manapság a magyar egészségügyi alapellátás megnövekedett terheivel, mint egy-két évtizeddel ezelőtt. A falvak orvosi rendelőiben például ötszázzal kevesebb doktor praktizál, mint az ezredforduló idején. Csaknem 10 százalékkal csökkent az aktív háziorvosok száma az utóbbi két évtizedben Budapesten is, miközben a legtöbb egészségügyi problémával küzdő idősebb páciensek száma folyamatosan emelkedik. ","shortLead":"Több százzal kevesebb háziorvosnak kell megbirkóznia manapság a magyar egészségügyi alapellátás megnövekedett...","id":"202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab4b114-0eff-4838-82e2-4e24ee67f551","keywords":null,"link":"/360/202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","timestamp":"2020. november. 16. 13:00","title":"Járvány nélkül is recseg-ropog a háziorvosi rendszer: több mint félezer doktor hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4168707-2787-4f18-9404-b8ef0b757c47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milánói rákkutató intézet kutatása szerint már 2019 nyarán voltak koronavírusos betegek az országban. Kemenesi Gábor víruskutató szerint azonban ez nem nagyon valószínű.","shortLead":"A milánói rákkutató intézet kutatása szerint már 2019 nyarán voltak koronavírusos betegek az országban. Kemenesi Gábor...","id":"20201115_Mar_tavaly_nyaron_Olaszorszagban_keringhetett_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4168707-2787-4f18-9404-b8ef0b757c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb16c90-ef9b-46f0-a056-7edeeaa51f28","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Mar_tavaly_nyaron_Olaszorszagban_keringhetett_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 17:22","title":"Egy kutatás szerint már tavaly nyáron Olaszországban keringhetett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2b347-a5f7-418c-8d18-8bae05e8aa82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerencséje, hogy a szemét megvédte a szemüveg.","shortLead":"Szerencséje, hogy a szemét megvédte a szemüveg.","id":"20201115_Tobb_ezer_tusket_szedtek_ki_a_kaktuszba_esett_biciklisbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2b347-a5f7-418c-8d18-8bae05e8aa82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ba364-4a8d-4046-9f23-27dcb5ab38d8","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Tobb_ezer_tusket_szedtek_ki_a_kaktuszba_esett_biciklisbol","timestamp":"2020. november. 15. 12:32","title":"Több ezer tüskét szedtek ki a kaktuszba esett biciklisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","shortLead":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","id":"20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c346779-bf3b-4d33-9b17-6bb1d2f896cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","timestamp":"2020. november. 16. 11:37","title":"A magyar kormány megvétózza az EU-költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","shortLead":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","id":"20201116_eso_kod_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9988dae1-b308-4338-98f7-1373a4d83ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_eso_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 16. 07:29","title":"Szintet lép a november, szinte az egész országban esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]