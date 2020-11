Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog lényegesen változtatni Joe Biden elnöksége. Orbán Viktornak arra viszont fel kell készülnie, hogy a magyar helyzetet jól ismerő politikusok kerülnek a Fehér Házba: egyre biztosabb, hogy a félig magyar Antony Blinken lesz a külügyminiszter, Kamala Harris alelnök pedig két volt budapesti nagykövettel is jóban van. A koronavírus miatt azonban egy ideig biztosan nem lesz terítéken a magyar helyzet Washingtonban. ","shortLead":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog...","id":"20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ed9ea7-647a-466a-a096-294544d23cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","timestamp":"2020. november. 23. 20:30","title":"Mire számíthat Orbán, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","shortLead":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","id":"20201125_posta_idosek_idosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd90f-e5e8-469f-8664-cce97d5d1233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_posta_idosek_idosav","timestamp":"2020. november. 25. 11:42","title":"Elsőbbséget kapnak a postán a nyitáskor az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","shortLead":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","id":"20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0eb692-cda6-437c-acab-e94a878ddcc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","timestamp":"2020. november. 25. 09:17","title":"15 százalékkal nőtt a halálozások száma, és nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c4cf03-f12f-4d25-8853-a7baff3e5cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú kombiból kétféle felszereltségi szintű változat rendelhető. ","shortLead":"A hibrid hajtásláncú kombiból kétféle felszereltségi szintű változat rendelhető. ","id":"20201124_kicsivel_8_millio_forint_felett_startol_itthon_a_corollaalapu_suzuki_swace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c4cf03-f12f-4d25-8853-a7baff3e5cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcdc315-8fee-430f-ae02-4019502563d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_kicsivel_8_millio_forint_felett_startol_itthon_a_corollaalapu_suzuki_swace","timestamp":"2020. november. 24. 09:34","title":"Kicsivel 8 millió forint felett startol itthon a Corolla-alapú Suzuki Swace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás a jogállam körül, mert sokkal fontosabb, hogy a déli tagállamok gazdaságilag felzárkózzanak az északiakhoz és a közeljövőben ez köti majd le az EU figyelmét. ","shortLead":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás...","id":"20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc00597e-319b-4796-b2b3-8e87d8c1c9ff","keywords":null,"link":"/360/20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","timestamp":"2020. november. 24. 07:30","title":"Melvyn Krauss: Brüsszel fausti alkut kötött, Orbán fellélegezhet, de csak átmenetileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták egy személyi döntését.","shortLead":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták...","id":"20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b76665-91bb-42ed-8ae3-5f0dc374e983","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","timestamp":"2020. november. 23. 19:50","title":"„Nem szeretnék, és nem is tudnék a jövőben egy nettó NER-projektben résztvenni” – felmondott a Neokohn főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1db1b-054c-49b6-8294-13e657e94b7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple táblagépeiért cserébe jutott volna fegyvertartási engedélyekhez Thomas Moyer, a vállalat biztonsági főnöke. Egy most nyilvánossá vált akta szerint az ügyben a hatóság két embere is érintett.","shortLead":"Az Apple táblagépeiért cserébe jutott volna fegyvertartási engedélyekhez Thomas Moyer, a vállalat biztonsági főnöke...","id":"20201125_apple_biztonsagi_orok_fegyvertartasi_engedely_ipad_thomas_moyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a1db1b-054c-49b6-8294-13e657e94b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad1aed-3270-4e3e-a9f2-85602ebc34cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_apple_biztonsagi_orok_fegyvertartasi_engedely_ipad_thomas_moyer","timestamp":"2020. november. 25. 09:03","title":"Fegyverért cserébe iPadek: súlyos vesztegetési ügybe keveredett az Apple biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]