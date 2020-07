Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tettek. ","shortLead":"Beismerő vallomást tettek. ","id":"20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a3ae6-87ed-4f6a-92d1-437a211a5fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","timestamp":"2020. június. 29. 16:29","title":"Öt évet kapott a Sziget Fesztiválra droggal teli furgonnal érkező két holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány bőkezűen támogatja \"Európa legnagyobb hagyományőrző\" rendezvényét.","shortLead":"A magyar kormány bőkezűen támogatja \"Európa legnagyobb hagyományőrző\" rendezvényét.","id":"20200701_tamogatas_Kurultaj_MagyarTuran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4511d5-9880-4a98-9663-cf0d94110f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_tamogatas_Kurultaj_MagyarTuran","timestamp":"2020. július. 01. 10:50","title":"Több mint félmilliárd forint támogatást kap a Kurultáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki városházán.","shortLead":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki...","id":"20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff0f65d-8d5f-45d8-8f4f-060abc1ea6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","timestamp":"2020. július. 01. 10:55","title":"Szétesőben Szolnokon az ellenzéki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sofőr ki tudott úszni.","shortLead":"A sofőr ki tudott úszni.","id":"20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89365a6-1af4-4076-bad9-ddc3ba8b009c","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2020. június. 29. 20:05","title":"A Dunába süllyedt egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f4a249-f646-4481-b54c-e9e4ca5c0006","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Francois Fillon legalább két évet rács mögött tölt majd, a maradék három végrehajtását felfüggesztette a bíróság.\r

","shortLead":"Francois Fillon legalább két évet rács mögött tölt majd, a maradék három végrehajtását felfüggesztette a bíróság.\r

","id":"20200629_francois_fillon_volt_francia_miniszterelnok_birosag_itelet_kozpenz_sikkasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f4a249-f646-4481-b54c-e9e4ca5c0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207264a0-b5c6-4c03-bcf1-7d2049682ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_francois_fillon_volt_francia_miniszterelnok_birosag_itelet_kozpenz_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 29. 15:38","title":"Lecsukják a volt francia miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem halogathatják a kérdést. Budapest belső kerületeiben ugyanis szinte kivétel nélkül kevesebb parkolóhely van, mint ahány engedélyt kiadnak az önkormányzatok. Információink szerint Erzsébetvárosban és Ferencvárosban már a szakmai előkészítés zajlik és akár jövő januártól változhatnának a díjak, a VI. kerület pedig a fővárossal közösen tervezi, hogy környezetterhelés alapján vizsgálják felül a lakossági parkolási engedélyeket.","shortLead":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem...","id":"20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955eec7d-dd08-4665-ae58-50ff6949e8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","timestamp":"2020. július. 01. 06:30","title":"Belenyúlnak a darázsfészekbe a kerületek: több helyen felülvizsgálnák a parkolási engedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]