Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is meglátogassa.","shortLead":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is...","id":"20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e7e0cc-f65c-4351-b509-d625b90169a7","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","timestamp":"2020. november. 24. 17:58","title":"A járvány sem vetett véget az egyik legkedvesebb hálaadási történetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","shortLead":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","id":"20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1b8cd5-e544-4f3d-a192-3b79cd6916b4","keywords":null,"link":"/sport/20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","timestamp":"2020. november. 24. 20:23","title":"Már a sportigazgató mondja: Szoboszlai rövidesen távozhat Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","id":"20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5b5f9-fc23-4917-abb2-3cf6b1672f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","timestamp":"2020. november. 25. 06:41","title":"Kínában rálicitáltak a 7-es BMW hatalmas hűtőrácsára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe, köztük az 1989-ben, épp Nagy Imre rehabilitálásának napján elhunyt, az országot 32 évig irányító Kádár Jánosét – egy zavaros beszéd tükrében, szexkritikával és \"yeah-yeah-nemzedékkel\".","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13...","id":"20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9683b-930d-4b27-923e-15e1ca09473d","keywords":null,"link":"/360/20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","timestamp":"2020. november. 25. 17:00","title":"Kádár János, cenzúrázva: „Útvesztés történt” - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 2.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A keleti régióban, ahol az uniós népesség mintegy negyede él, kemény tud lenni az élet a nemi kisebbségek számára – állapítja meg a brit lap elemzése.\r

","shortLead":"A keleti régióban, ahol az uniós népesség mintegy negyede él, kemény tud lenni az élet a nemi kisebbségek számára –...","id":"20201126_Economist_A_Vasfuggony_helyen_szivarvanyfuggony_valasztja_szet_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008ee77a-7be0-473f-9a39-d776bd703d2c","keywords":null,"link":"/360/20201126_Economist_A_Vasfuggony_helyen_szivarvanyfuggony_valasztja_szet_Europat","timestamp":"2020. november. 26. 07:40","title":"Economist: A vasfüggöny helyén szivárványfüggöny választja szét Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","shortLead":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","id":"20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a466e71b-0535-4e98-932e-99ae4cb7dc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 14:17","title":"Az Európai Unió leszerződik 160 millió vakcinára a Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]