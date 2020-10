Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan indult oldal segítségével. Mobilon is megy. Remek, retró hangulatú fotókat kreálhatunk vele bármely képünkből.","shortLead":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan...","id":"20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90aee716-8d48-484e-a723-f6f98bc63198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","timestamp":"2020. október. 27. 17:03","title":"Indult egy új oldal, egy kicsit még jobb hely lett tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport informatikai csapata az elmúlt napokban fejezte be – közölte kedden délelőtt a ferihegyi repülőteret üzemeltető vállalat.","shortLead":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport...","id":"20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeeaee2-9d60-40d8-b305-f95d85472b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","timestamp":"2020. október. 27. 11:03","title":"600 képernyőn látszik az a reptéri rendszer, amit most lecserélt a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A tagállamokat segítő döntéseket hozott az Európai Bizottság, ezzel párhuzamosan újra felszólította a testület a tagállamokat, oldják fel a belső határokat érintő utazási korlátozásokat.","shortLead":"A tagállamokat segítő döntéseket hozott az Európai Bizottság, ezzel párhuzamosan újra felszólította a testület...","id":"20201028_100_millio_euro_erkezik_Brusszelbol_a_tagallamokba_gyorstesztekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32b8d09-bec1-4bab-b2c2-b93815e8ad05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_100_millio_euro_erkezik_Brusszelbol_a_tagallamokba_gyorstesztekre","timestamp":"2020. október. 28. 13:40","title":"100 millió euró érkezik Brüsszelből a tagállamokba gyorstesztekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","shortLead":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","id":"20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd570c7-d24d-489c-8813-f0343c03837e","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","timestamp":"2020. október. 29. 08:20","title":"Az autógyárak kibírják a válságot, de a beszállítóik egyre nagyobb bajba kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem szeretik azt”, jól összefoglalja, mennyire szoros kapcsolatban áll egymással az ügyfélélmény (CX) és a munkavállalói élmény (EX). A külső pozitív ügyfélélmény csak a belső, pozitív dolgozói élményt követően jelenhet meg. ","shortLead":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem...","id":"20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d841d4-3d3a-41cb-91fe-f6faa69d2705","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"Agilis munkavállalói élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak, amiért megsértették a Facebook közösségi elveit.","shortLead":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak...","id":"20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b84e3a-9c44-4238-8add-2a58028b26a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","timestamp":"2020. október. 27. 18:10","title":"Törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad3f45b-8bae-4ea7-a108-05c754cebdbc","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Ahogy telnek a hetek, úgy derül ki egyre több részlet azokról a projektekről, amelyeknek közük lehetett Cserdi legendás polgármestere, Bogdán László öngyilkosságához.","shortLead":"Ahogy telnek a hetek, úgy derül ki egyre több részlet azokról a projektekről, amelyeknek közük lehetett Cserdi legendás...","id":"20201028_A_kerdes_ami_mindenkit_foglalkoztat_vetkes_vagy_aldozat_Bogdan_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad3f45b-8bae-4ea7-a108-05c754cebdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3923a18-9e97-4fc0-801e-c6993960b5a5","keywords":null,"link":"/360/20201028_A_kerdes_ami_mindenkit_foglalkoztat_vetkes_vagy_aldozat_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. október. 28. 16:00","title":"A cserdi kérdés, amely mindenkit foglalkoztat: vétkes vagy áldozat Bogdán László?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]