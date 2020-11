Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","shortLead":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","id":"20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca54d1c-67e6-4180-a081-15d0afd417d0","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"156 koronavírusos beteg hunyt el, 6819 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és a halálakor minden hibáját elfeledték a franciák, azóta pedig egymással versengve neveznek el róla mindent.","shortLead":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és...","id":"202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b784a9-23f2-4968-ad05-39774f92452e","keywords":null,"link":"/360/202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","timestamp":"2020. november. 28. 13:30","title":"Kirúgták, majd szentként kezdték tisztelni - 50 éve halt meg Charles de Gaulle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","shortLead":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","id":"20201129_demeter_szilard_koves_slomo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81426cf-f2d0-4bfb-88c3-7e9b46035693","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_koves_slomo","timestamp":"2020. november. 29. 13:26","title":"Köves Slomó: Demeter Szilárd eszmefuttatása ízléstelen és méltatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örül a közélet eldurvulásának a miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Nem örül a közélet eldurvulásának a miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb8bf5f-3c45-4fbf-b4cb-d6120fba0923","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 29. 15:16","title":"Gulyás Gergely a Demeter-publicisztikáról: Higgadtságra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","shortLead":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","id":"20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cffd4e-925d-4a7f-9865-27632134823e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","timestamp":"2020. november. 28. 19:30","title":"Milánóban hamarosan már hidrogénmeghajtású vonatokon utazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány alapítványai, kormányhivatalok és a közlekedési cégek kaptak milliárdokat a Gazdaságvédelmi alapból.","shortLead":"A kormány alapítványai, kormányhivatalok és a közlekedési cégek kaptak milliárdokat a Gazdaságvédelmi alapból.","id":"20201128_gazdasagvedelem_kormany_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4319571-282a-45df-a7b4-5fbf2bc38927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_gazdasagvedelem_kormany_alap","timestamp":"2020. november. 28. 09:45","title":"Újabb 159 milliárd forintot osztott szét a kormány, papíron a gazdaság védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a2195-1e8a-4714-9f58-19f31f45daed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balesetet okozott Szolnokon, a Várkonyi téri körforgalomban, azonban megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.\r

\r

","shortLead":"Balesetet okozott Szolnokon, a Várkonyi téri körforgalomban, azonban megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott...","id":"20201128_Keresik_ezt_az_aranyszinu_Fiat_Puntot_mert_ma_balesetet_okozott_es_elhajtott__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f33a2195-1e8a-4714-9f58-19f31f45daed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c953b-3a84-47b8-984b-c4b75d8625f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Keresik_ezt_az_aranyszinu_Fiat_Puntot_mert_ma_balesetet_okozott_es_elhajtott__foto","timestamp":"2020. november. 28. 13:49","title":"Keresik ezt az aranyszínű Fiat Puntót, mert ma balesetet okozott és elhajtott - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","shortLead":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","id":"20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a506e10a-dbf6-4b90-8c95-fd2f3d18c7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","timestamp":"2020. november. 29. 14:40","title":"Török Gábor már-már miniszterelnök-jelöltnek látja Bajnai Gordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]