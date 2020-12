Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI felmérése. A fővárosi és a vidéki lakáspiaci index ellenkező irányba mozdult, ilyen általában akkor történik meg, ha nagy a bizonytalanság a piacon.","shortLead":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI...","id":"20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ceee40-8a27-4bc7-9299-1aee9b87d1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","timestamp":"2020. december. 03. 09:14","title":"GKI: Eshet a lakások ára a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben a proktológust. Szakember segít értelmezni az ábrákat és tanácsot is ad. \r

","shortLead":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben...","id":"proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29366ca-50a6-4749-b39e-90fa25ab383f","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","timestamp":"2020. december. 02. 07:30","title":"Az aranyér nem tud csak úgy elmúlni – grafikákkal mutatjuk be a fázisokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az utóbbi időben veszített befolyásából Demeter Szilárd, ezért is próbálhatott még Orbán Viktornál is nagyobbat sorosozni, de elmérte szavai súlyát. A hatalmas botrány miatt cikkének visszavonására kényszerült, de egyelőre a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója maradt.\r

","shortLead":"Az utóbbi időben veszített befolyásából Demeter Szilárd, ezért is próbálhatott még Orbán Viktornál is nagyobbat...","id":"20201202_Sztahanovista_a_sorosozok_korusaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b01e92-595b-4306-ad13-d46e4298fd9a","keywords":null,"link":"/360/20201202_Sztahanovista_a_sorosozok_korusaban","timestamp":"2020. december. 02. 13:00","title":"Nem elég Sorost führerezni ahhoz, hogy valaki teljesen kiírja magát a NER-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban 10 évbe telt elvégezni egy olyan mértékű kutatást, mint amit most 300 óra alatt hoztak össze az ausztrál tudósok.","shortLead":"Korábban 10 évbe telt elvégezni egy olyan mértékű kutatást, mint amit most 300 óra alatt hoztak össze az ausztrál...","id":"20201201_galaxis_askap_radioteleszkop_csillagaszat_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18914d2f-582e-47fb-965d-aecb80127827","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_galaxis_askap_radioteleszkop_csillagaszat_urkutatas","timestamp":"2020. december. 01. 18:03","title":"3 millió új galaxist találtak 300 óra alatt az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó szankciókat vállalja. Szájer vasárnap jelentette be lemondását, lelki megterhelésre hivatkozva. A buliról akkor egy szót sem ejtett. Míg Szájer azt írja, \"házibuliban\" volt, a belga sajtó szexpartit említett. Frissítés: a belga ügyészség megerősítette, hogy drogot találtak Szájer táskájában.","shortLead":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó...","id":"20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d93cb1-a623-4ac9-9dd1-3b7494d7eb83","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","timestamp":"2020. december. 01. 15:28","title":"Szájer megerősítette, hogy jelen volt a pénteki bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","shortLead":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","id":"20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa56d45-e4b6-4777-8690-ef8fcf5d7d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","timestamp":"2020. december. 01. 20:03","title":"Letöltötte őket? Ezek lettek 2020 legjobb androidos alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","shortLead":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","id":"20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d64e33-825e-400d-9c77-6b3377eba245","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","timestamp":"2020. december. 01. 19:26","title":"Egyben leszállt a kínai holdszonda, nemsokára elkezdi gyűjteni a Hold köveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad a szavazáskor.","shortLead":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad...","id":"20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0b2a8-e855-4ce2-b87d-d3ff5c80aed8","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Elutasíthatja az Európai Bíróság Magyarország keresetét a Sargentini-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]