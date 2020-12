Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","shortLead":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","id":"20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f379196-1787-480a-85b0-7a3a1a123bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","timestamp":"2020. december. 07. 08:38","title":"Videó: Menet közben csapódott fel egy autó motorházteteje a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz a briteknek is engedményeket kell tenniük.","shortLead":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz...","id":"20201207_brexit_megallapodas_barnier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436930e8-7392-4a11-b0e7-58c764174640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_barnier","timestamp":"2020. december. 07. 15:42","title":"Újra nekifutottak a Brexit-megállapodásnak, de nem látszik az alku vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","shortLead":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","id":"20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ec8dc-e811-48d0-bf72-d90131d3328a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","timestamp":"2020. december. 07. 20:33","title":"Videó: Érmével tisztelegnek David Bowie emléke előtt, a világűr szélére is felküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak az EU finanszírozása állhat le új költségvetés nélkül, de mély politikai válság is kialakulhat a magyar–lengyel vétó miatt. Erre figyelmeztet a Bloomberg helyzetértékelése, hozzátéve, hogy a helyzet igen súlyos. Megbénulhat a döntéshozatal, és mozgásba lendülhet a kétsebességes Európa terve.

