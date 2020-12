Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0375fa26-169e-4eca-b0f1-cad61958e284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","shortLead":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","id":"20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0375fa26-169e-4eca-b0f1-cad61958e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26b2fb-bda0-40fb-aee6-44d00e030a1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","timestamp":"2020. december. 07. 13:07","title":"Bezárhatnak a boltok a bevásárlóközpontokban, ha nem kapnak a kormánytól segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","shortLead":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","id":"20201206_Revesz_Ide_bokjenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1ebba-1281-4494-828e-9403bec2d27f","keywords":null,"link":"/360/20201206_Revesz_Ide_bokjenek","timestamp":"2020. december. 07. 12:30","title":"Révész: Ide bökjenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","shortLead":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","id":"20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998d4b0e-37b3-4f70-b4e9-f766a772337e","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","timestamp":"2020. december. 07. 15:45","title":"Teljes védőfelszerelésben rendeztek egy esküvőt Indiában, koronavírusos menyasszonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","shortLead":"Nem borult fel a japánok autója, de látványosan rosszul teljesített a hírhedt teszten. ","id":"20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20b85fa5-22bb-49d3-a636-c77f6993724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e8f2b7-e3be-4982-bccb-03bb76be162e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Elhasalt_az_uj_Toyota_RAV4_a_javorszarvas_teszten_gyorsan_leptek_a_japanok","timestamp":"2020. december. 07. 17:53","title":"Elhasalt az új Toyota RAV4 a jávorszarvasteszten, de gyorsan léptek a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló demokráciák klubja.","shortLead":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló...","id":"20201208_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95840a3-2877-4700-8a6d-65477a920a71","keywords":null,"link":"/360/20201208_lapszemle","timestamp":"2020. december. 08. 08:10","title":"Financial Times-kommentár: Nem szabad rossz alkut kötni a magyar–lengyel párossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről racionális döntés, az OTP-rivális Takarék-csoportnak pedig komoly versenyelőny lehet majd.","shortLead":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről...","id":"202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04cecb-faf3-4d3b-9a38-b9f7f712e329","keywords":null,"link":"/360/202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","timestamp":"2020. december. 08. 06:30","title":"Milyen az, ha összeköltözik a posta és a bank? A lakosság nem fogadta kitörő örömmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]