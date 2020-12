Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több évtizede, mindennap újra meg kell dolgozni érte. Folyékony Arany, negyedik, befejező rész.","shortLead":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több...","id":"20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591a210-a3e0-4f11-90a3-e7f716656cf3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 15. 19:00","title":"Doku360: Ha Tokajból nem tudunk sikertörténetet csinálni, nem tudom miből lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","shortLead":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","id":"20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63457e4b-06f0-46e2-bca9-1f1c5aca4799","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","timestamp":"2020. december. 16. 06:21","title":"Mexikó odaszúrt az Egyesült Államoknak, korlátozza a külföldi szervezetek tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok. A kormánypártok érezhetően veszítettek támogatottságukból, de nem az ellenzék javára. A Medián friss kutatása szerint szoros a verseny az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között. ","shortLead":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek...","id":"20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfb3fc2-7d70-4603-8087-fab4212dcd90","keywords":null,"link":"/360/20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","timestamp":"2020. december. 16. 13:00","title":"Medián: A Szájer-botrány után már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre a gyanúsítottak.","shortLead":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre...","id":"20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49110916-660d-4b1e-b33f-5476abaa840d","keywords":null,"link":"/elet/20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","timestamp":"2020. december. 15. 16:38","title":"Egy 2008-ban elkövetett rablógyilkosság gyanúsítottjait fogták el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93716ddd-5b0f-4689-b89a-01fd57c9f0ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit már körözte a rendőrség, de drogbirtoklás miatt.","shortLead":"A férfit már körözte a rendőrség, de drogbirtoklás miatt.","id":"20201215_Tiltott_allatviadal_budapesti_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93716ddd-5b0f-4689-b89a-01fd57c9f0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f114ced-462c-41b7-bd05-39c1195b664e","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Tiltott_allatviadal_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 15. 19:19","title":"Tiltott állatviadalokat tartott egy budapesti férfi, egy elpusztult kutyát és több kutyakölyköt is találtak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók most ezeket vizsgálják, hogy kiderüljön, tényleg sikerült-e a misszió.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók...","id":"20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12550eb-3229-484a-a67e-62644f8fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","timestamp":"2020. december. 14. 20:03","title":"Fekete szemcséket tartalmaz Hajabusza-2 űrszonda kapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","shortLead":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","id":"20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e08888e-a34b-4914-b450-6a26466d5981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","timestamp":"2020. december. 15. 16:08","title":"Matolcsy György szerint a recesszió feléről a kormány tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","shortLead":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","id":"20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd63035-4437-4286-8a32-cacede08ef70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","timestamp":"2020. december. 16. 12:21","title":"F1-technika a közutakon: jön a Mercedes-AMG One hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]