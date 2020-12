Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Univer saját erőből, hitelből és kormányzati támogatásból valósítja meg a beruházást. Nyolcmilliárdból épül üzem az Erős Pistának, duplaannyi ételízesítő készülhet Eredmények a labdarúgó NB I-ből. Kilencpontos előnnyel zárta a Fradi az őszt Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik. december. 18. 16:33 Az ÁSZ vizsgálódott és megint szabálytalanságokat talált a Jobbiknál A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt. Svájcban megszavazta a parlament, hogy az azonos neműek is összeházasodhassanak A párt szerint Orbán Viktor a „nyomor védelmezője". Az LMP kiakadt az iparűzési adó felezésén A Mars meghódítása jelenleg a NASA egyik legfontosabb küldetése. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek legyenek, nem ártana tudni, hol landoljanak az űrhajósok, és melyek a vörös bolygó akár tábornak is alkalmas pontjai. Ebben segíthet egy érdekes új projekt. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek... A NASA különleges robotkutyával keresne tábornak alkalmas helyet a Marson Az önkormányzatok, továbbá intézményeik és cégeik a díjaikat sem emelhetik jövőre. Újabb pofont osztott ki a kormány az önkormányzatoknak A húszból 16 Airbus helikopter is megérkezett már. Teljessé vált a magyar kiképzőgép-flotta