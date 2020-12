Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ünnep között megkezdik az egészségügy dolgozók beoltását az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"A két ünnep között megkezdik az egészségügy dolgozók beoltását az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201218_operativ_torzs_muller_cecilia_pfizer_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8731a-b2ae-4df8-8e77-b605dcbe2007","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_operativ_torzs_muller_cecilia_pfizer_vakcina","timestamp":"2020. december. 18. 13:57","title":"Müller: A Pfizer vakcinája lesz az első Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","shortLead":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","id":"20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bcb1c-e612-4199-a650-9c49ac2f542b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","timestamp":"2020. december. 19. 18:53","title":"Több baleset is volt az M1-esen, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908d12f0-fdb9-43ae-99a6-dfa254ffdb27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járványhelyzet közepén távozik Orbán Viktor régi barátjának kormányából Tomaz Gantar.","shortLead":"A járványhelyzet közepén távozik Orbán Viktor régi barátjának kormányából Tomaz Gantar.","id":"20201218_szlovenia_orbanizalodas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908d12f0-fdb9-43ae-99a6-dfa254ffdb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85e20-99e3-4ae0-98b9-ce02d9f5838a","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_szlovenia_orbanizalodas_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 18. 19:17","title":"Lemondott Szlovénia egészségügyi minisztere, pártja \"orbanizálódás\" miatt távozik a kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség is megerősítette a hírt: teraszról és erkélyről mehet a lövöldözés.","shortLead":"A rendőrség is megerősítette a hírt: teraszról és erkélyről mehet a lövöldözés.","id":"20201218_tuzijatek_szilveszter_maganterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32f751a-a93c-4d75-9775-4589088dc4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_tuzijatek_szilveszter_maganterulet","timestamp":"2020. december. 18. 21:41","title":"Itt a kiskapu: magánterületen idén is lehet tűzijátékozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","shortLead":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","id":"20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295552e6-9901-4326-bb62-aa0cade0d84c","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","timestamp":"2020. december. 18. 17:35","title":"Magánemberekből álló egyesület vásárolja meg a DVSC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","shortLead":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","id":"20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233375b-ddd3-4c7d-9196-219dfb156de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","timestamp":"2020. december. 18. 14:16","title":"Hajnali autós üldözés romjai miatt volt dugó a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU eddig üzleti titokként kezelte az árakat, egy belga kormánytag véletlenül kitette a Twitterre.","shortLead":"Az EU eddig üzleti titokként kezelte az árakat, egy belga kormánytag véletlenül kitette a Twitterre.","id":"20201218_Veletlenul_kiderultek_a_vakcinak_arai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac249566-6d3d-4d1c-a33f-6d2154d3b9ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Veletlenul_kiderultek_a_vakcinak_arai","timestamp":"2020. december. 18. 12:57","title":"Véletlenül kiderültek a vakcinák árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága, hogy az elődeitől eltérően ő saját maga szabta meg távozásának időpontját.","shortLead":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága...","id":"202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7ffd8-fd49-4920-bade-19cc93ec3a1d","keywords":null,"link":"/360/202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Merkel kompromisszumokból épített magának emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]