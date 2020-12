Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe17ce18-63f9-4c65-ac86-7f0e56c3f3a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nem is tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült. ","shortLead":"Sokan nem is tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült. ","id":"20201227_ritka_lehetoseg_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_37_eves_kombi_7es_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe17ce18-63f9-4c65-ac86-7f0e56c3f3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186dd1bc-e761-4b89-a93e-8f631cf7dc52","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_ritka_lehetoseg_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_37_eves_kombi_7es_bmw","timestamp":"2020. december. 27. 06:41","title":"Ritka lehetőség: eladó egy szinte nem is létező 37 éves kombi 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták a nyomozást a férfi ellen, aki megölte élettársát, majd magukra gyújtotta az épületet.","shortLead":"Lezárták a nyomozást a férfi ellen, aki megölte élettársát, majd magukra gyújtotta az épületet.","id":"20201227_Melykuti_emberoles_a_rendorseg_vademelest_javasol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660af607-d525-4ffe-9f32-86c86a41a580","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Melykuti_emberoles_a_rendorseg_vademelest_javasol","timestamp":"2020. december. 27. 10:15","title":"Mélykúti emberölés: a rendőrség vádemelést javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","shortLead":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","id":"20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b05c1-4f43-4823-8eb4-cf732ee6a132","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","timestamp":"2020. december. 26. 18:08","title":"Jobban van az Újpesten megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő példát mutat, és szakítva a hagyományokkal csak a 99 éves Fülöp herceg a társasága. Meg egy rövid időre a stáb, akinek elmondta beszédét.","shortLead":"A királynő példát mutat, és szakítva a hagyományokkal csak a 99 éves Fülöp herceg a társasága. Meg egy rövid időre...","id":"20201225_II_Erzsebet_is_ferjevel_ketten_tolti_a_karacsonyt_a_koroavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cd8b2-c4c2-4079-9a2b-ef5a2754889f","keywords":null,"link":"/elet/20201225_II_Erzsebet_is_ferjevel_ketten_tolti_a_karacsonyt_a_koroavirus_miatt","timestamp":"2020. december. 25. 21:02","title":"II. Erzsébet is férjével ketten tölti a karácsonyt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","shortLead":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","id":"20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc9b9f-dd64-4a8a-be6b-bba150334650","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","timestamp":"2020. december. 26. 12:04","title":"Már vidékre is elindult a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki...","id":"20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1e4efa-bb80-451c-9cdd-22cd17f853b5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Ezért van szükség a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A foci ünnep idején is fontos.","shortLead":"A foci ünnep idején is fontos.","id":"20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f3904-0796-4ed1-9fa1-98e9df36f648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","timestamp":"2020. december. 25. 14:00","title":"A Vasas 350 millió forintos ajándékot kapott karácsonyra a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lap cikke szerint nem lenne rossz, ha minden európai ország megtanulná a leckét, ahelyett, hogy csak az ellenanyagra vár.","shortLead":"A német lap cikke szerint nem lenne rossz, ha minden európai ország megtanulná a leckét, ahelyett, hogy csak...","id":"20201226_Die_Welt_Europai_viruskorkep_szinte_csak_vesztesek_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d5d6c1-c8b5-4404-ac40-020be624d1be","keywords":null,"link":"/360/20201226_Die_Welt_Europai_viruskorkep_szinte_csak_vesztesek_vannak","timestamp":"2020. december. 26. 09:05","title":"Die Welt: Németország Európa legnagyobb problémája a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]