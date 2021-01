Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","shortLead":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","id":"20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02faf579-b7dc-47de-af40-198d1a477331","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","timestamp":"2021. január. 03. 17:43","title":"Tudta, hogy ezeken az utakon már fizetni kell 2021-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék a világjárványt.","shortLead":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék...","id":"20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7666a17e-1615-4361-9b43-74bae628af56","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","timestamp":"2021. január. 03. 13:34","title":"Boris Johnson: több tízmillió oltás beadására van remény a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","shortLead":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","id":"20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5fe875-16a6-4a45-88f6-e74de5315001","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","timestamp":"2021. január. 03. 09:13","title":"Orbán az oltásokról: nem vagyok elégedett a tempóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","shortLead":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","id":"20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee394caf-dda0-4a99-87ac-1e47519b7726","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Öt autót karcolt végig egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","shortLead":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","id":"20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad6b4b-7add-4998-a24d-79161ccc956d","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","timestamp":"2021. január. 03. 09:33","title":"Újabb 103 ember halt meg és 1307 új fertőzöttje van a koronavírus-járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","shortLead":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","id":"20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa831d-ad7b-491e-a757-557dcdd25d91","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","timestamp":"2021. január. 03. 20:11","title":"Elgázolt egy embert a Televonat, 40 utast szállítottak át a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","shortLead":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","id":"20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12780b4a-c8db-40ff-b4c0-e185bf229948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","timestamp":"2021. január. 04. 08:57","title":"Már 33 ezer dollárnál is többet ér egyetlen bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]