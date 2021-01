Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világban 84 543 432-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 835 558-ra a halálos áldozatok és 47 573 839-re a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világban 84 543 432-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 835 558-ra a halálos áldozatok és 47 573 839-re...","id":"20210103_Ujabb_600_ezerrel_nott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b329cea-02f9-4fde-86a4-df39c01de710","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Ujabb_600_ezerrel_nott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2021. január. 03. 08:20","title":"Újabb 600 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos alkoholfogyasztásnak és szerhasználatnak megvannak a külön veszélyei. Demetrovics Zsolttal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánjával beszélgettünk.","shortLead":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos...","id":"20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca518-b2fc-4571-94dc-041ca7f76210","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 02. 11:00","title":"Máshogy iszunk a karantén alatt – a Fülkében Demetrovics Zsolt addiktológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. Például a férfiaktól még ma is elvárják, hogy fizessenek, a nőktől pedig, hogy ezt hagyják. Részlet a Mit tenne De Beauvoir? című könyvből.","shortLead":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. Például...","id":"20210102_Hagyjame_a_randipartnerem_fizetni_ha_ragaszkodik_hozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9504cc-517b-444a-8c62-7b7b86869f61","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210102_Hagyjame_a_randipartnerem_fizetni_ha_ragaszkodik_hozza","timestamp":"2021. január. 02. 19:34","title":"Hagyjam-e a randipartnerem fizetni, ha ragaszkodik hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Béke és kölcsönös törődés az emberek és a nemzetek között, gondoskodás egymásról és a természetről a pápa újévi gondolatai között.","shortLead":"Béke és kölcsönös törődés az emberek és a nemzetek között, gondoskodás egymásról és a természetről a pápa újévi...","id":"20210101_ferenc_papa_ujevi_beszede_vatikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296bdea-474f-4c19-8920-ee76d20a02ff","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_ferenc_papa_ujevi_beszede_vatikan","timestamp":"2021. január. 01. 14:33","title":"Ferenc pápa megmondta, mi a járvány tanítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás most egy Windows 10-nél alkalmazott technológiától várja a megoldást.","shortLead":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás...","id":"20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c31507-6031-4c66-a9a7-ac74804ea995","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","timestamp":"2021. január. 02. 08:03","title":"A Windows egyik függvénye lehet az orvosság a Chrome nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","shortLead":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","id":"20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9b320-83bf-4ef6-94a6-43646734d223","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","timestamp":"2021. január. 01. 17:05","title":"Megszúrtak egy buszsofőrt Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében élőknél a légi közlekedéshez köthető légszennyezés.","shortLead":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében...","id":"20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71f3cf7-7447-4c52-8b91-bb3b372c7e86","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","timestamp":"2021. január. 03. 09:14","title":"A szívre és a tüdőre is károsan hat a repterek légszennyezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]