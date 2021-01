Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","shortLead":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","id":"20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52135568-3c5d-4195-9eb6-1876c512f883","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","timestamp":"2021. január. 03. 11:24","title":"Biztonsági őrt bántalmazott egy férfi a Keleti Pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee0301-f18d-4f23-bf1d-545727c70ce8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Randalírozások voltak Bécs bevándorlók által sűrűn lakott Favoriten negyedében szilveszterkor, a kormány határozott fellépést ígér.\r

Kezdetben a maszküzérek szakíthattak sokat és azok a kereskedők, akiknek korábban már kiépített kapcsolatai voltak Kínában, de viszonylag hamar meglovagolták a járványt a közönséges bűnözők, a csalók is. És persze voltak, akik úgy váltak a járvány pénzügyi nyerteseivé, hogy semmit sem kellett tenniük, csak azt, amit addig. ","shortLead":"A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle...","id":"20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dfc61-824e-4909-a028-efc124a37c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dd5c0c-bdf0-4435-a64a-fa9df4aab09e","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","timestamp":"2021. január. 03. 11:00","title":"Simlis kereskedők, portyázók és csalók is sokat profitáltak a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","shortLead":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","id":"20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2d330e-2c3e-4dda-bfa5-0992603f8192","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","timestamp":"2021. január. 02. 12:52","title":"Ilyen egy békés szilveszter Franciaországban: csak 861 autót gyújtottak föl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","shortLead":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","id":"20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db4671-e509-4aeb-8d83-6769cd08361a","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","timestamp":"2021. január. 03. 13:02","title":"Pochettino: a játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy megérdemlik a PSG mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4f3879-8e9b-4153-9b7c-f4a0bd0a74ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majomcsiga hernyót videózott le az ecuadori esőerdőben David Weiller természetfilmes, -fotós. A különös megjelenésű lény olyan álcát fejlesztett ki magának, hogy egy levélre terülve egy félelmetes, szőrös pókhoz hasonlít. Érthető, ha ezek után senki nem akarja piszkálni.","shortLead":"Majomcsiga hernyót videózott le az ecuadori esőerdőben David Weiller természetfilmes, -fotós. A különös megjelenésű...","id":"20210102_Nezze_meg_a_tarantulat_jatszo_hernyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4f3879-8e9b-4153-9b7c-f4a0bd0a74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da51d9bf-a41c-499c-bf28-2ed07cf4d197","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_Nezze_meg_a_tarantulat_jatszo_hernyot","timestamp":"2021. január. 02. 19:38","title":"Nézze meg, hogyan játssza el a tarantulát ez a hernyó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7803d7b2-9ff3-42a4-8e82-0fcc96db163b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyelőre felmérhetetlen következményekkel járó hackertámadás érte az USA-t és több szövetségesét. Az állítólag az orosz hírszerzéssel kapcsolatban álló hackerek hónapokon át garázdálkodtak az elfoglalt szervereken, amelyekre ismeretlen kémprogramokat telepíthettek. A visszavágás elkerülhetetlennek tűnik.","shortLead":"Egyelőre felmérhetetlen következményekkel járó hackertámadás érte az USA-t és több szövetségesét. Az állítólag az orosz...","id":"202053__oriasi_hackertamadas__kiberhaboru__adokkapok__osi_mesterseg_uj_ruha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7803d7b2-9ff3-42a4-8e82-0fcc96db163b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b928a563-bd37-427d-b27c-1bdd6d3af3ad","keywords":null,"link":"/360/202053__oriasi_hackertamadas__kiberhaboru__adokkapok__osi_mesterseg_uj_ruha","timestamp":"2021. január. 02. 16:00","title":"Hónapokon át barangoltak amerikai számítógépes rendszerekben orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]