[{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","id":"20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f550737-7a03-468d-beff-8e5e872f94fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","timestamp":"2021. január. 07. 21:49","title":"Pelosi: Újabb impeachment jöhet, ha nem váltják le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5d1b7-d84f-471c-b78a-8d9367229a08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szóvivője közölte: elfogadhatatlan, ami történt. ","shortLead":"Donald Trump szóvivője közölte: elfogadhatatlan, ami történt. ","id":"20210108_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_capitolium_ostroma_feher_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c5d1b7-d84f-471c-b78a-8d9367229a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208105d0-bb20-493d-9b89-47252abb42e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_capitolium_ostroma_feher_haz","timestamp":"2021. január. 08. 05:23","title":"Egy nappal később a Fehér Ház is elítélte a Capitolium ostromát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88795c9f-37b6-44d3-aa77-263fd6673138","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 12-éig összesen 64 ezer vakcina beadását tervezik Bécsben.","shortLead":"Január 12-éig összesen 64 ezer vakcina beadását tervezik Bécsben.","id":"20210106_Orszagos_oltas_Ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88795c9f-37b6-44d3-aa77-263fd6673138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299a94dc-2e26-44aa-906a-3bef47fd5171","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Orszagos_oltas_Ausztria","timestamp":"2021. január. 06. 14:08","title":"Előbbre hozták az országos oltás kezdetét Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","shortLead":"Az egyik gyanúsított autójából kiáramló fűszagot a rendőrök is megérezték.","id":"20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa5cb4c3-feab-4d3c-92b5-2ed4c4ff4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19038d52-94fd-49ce-b904-b627d27bae3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Orizetbe_vettek_ket_drogdilert_Budapesten","timestamp":"2021. január. 07. 07:45","title":"Őrizetbe vettek két drogdílert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gy. Németh Erzsébet szerint a kormány mindössze egy napot hagyott arra, hogy az intézmények felkészüljenek az oltócsapatok fogadására. Miközben sok olyan lakó van, aki gyámság alatt áll, így egymaga nem is dönthet a vakcina beadatásáról.","shortLead":"Gy. Németh Erzsébet szerint a kormány mindössze egy napot hagyott arra, hogy az intézmények felkészüljenek...","id":"20210107_pesti_uti_idosotthon_oltas_vakcina_sara_botond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35c18ad-1d2d-4cd0-b56a-5f2b7887aa8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_pesti_uti_idosotthon_oltas_vakcina_sara_botond","timestamp":"2021. január. 07. 13:53","title":"Gy. Németh: Az oltócsapatok \"meglepetésszerűen\" vonultak az idősotthonokba beoltani a lakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal kevesebben haltak meg kihűlés miatt Budapesten, mint a korábbi években.","shortLead":"Sokkal kevesebben haltak meg kihűlés miatt Budapesten, mint a korábbi években.","id":"20210106_Fagyhalal_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae2a7b4-c15d-419b-a329-ddfcb75d29e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Fagyhalal_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 10:15","title":"Tavaly október és december között 54-en fagytak meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]