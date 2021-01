Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9862005-389f-4a75-8149-26a53d49e907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dolby olyan új szoftveres megoldást fejlesztett, amellyel a gyártó szerint nagy mértékben javítható a laptopokról indított hívások hangminősége. Az újdonságot a Lenovo 2021-es laptopjain próbálhatják ki először a felhasználók, de más eszközökben is megjelenik.","shortLead":"A Dolby olyan új szoftveres megoldást fejlesztett, amellyel a gyártó szerint nagy mértékben javítható a laptopokról...","id":"20210112_lenovo_laptop_ces_2021_dolby_voice_videohivas_hangminoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9862005-389f-4a75-8149-26a53d49e907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b685e28-6dfb-4bf9-8b38-92cbffe7ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_laptop_ces_2021_dolby_voice_videohivas_hangminoseg","timestamp":"2021. január. 12. 09:40","title":"Kristálytiszta hanggal videochatelhet az, aki a Lenovo újabb laptopjait használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","id":"20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18b2d0f-20ae-4164-9144-8fa249c6b2af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","timestamp":"2021. január. 13. 07:59","title":"25 éves a Porsche Boxster, limitált szériával ünneplik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b25747-55cd-4281-bdb1-7766672f9e06","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A román Oscar-nevezés, a Colectiv című dokumentumfilm rendezője, Alexander Nanau visszautasított egy román állami kitüntetést az ellen tiltakozva, hogy a hatóságok nem támogatják kellően a koronavírus-járvány miatt \"a csőd szélén\" álló kulturális ágazatot.","shortLead":"A román Oscar-nevezés, a Colectiv című dokumentumfilm rendezője, Alexander Nanau visszautasított egy román állami...","id":"20210113_Tiltakozik_a_Colectiv_rendezoje_visszautasitott_egy_allami_kituntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b25747-55cd-4281-bdb1-7766672f9e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1dd6e4-ee3e-4183-bd16-5820b618f725","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Tiltakozik_a_Colectiv_rendezoje_visszautasitott_egy_allami_kituntetest","timestamp":"2021. január. 13. 13:26","title":"Tiltakozik a Colectiv rendezője, visszautasított egy állami kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","shortLead":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","id":"20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2d47d5-53d2-498e-8154-2aedb231696f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","timestamp":"2021. január. 12. 05:44","title":"Jakab Ferenc: A tünetmentes, de épp fertőzött személy is megkaphatja az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők egyszerű többségével ki lehessen zárni egy egész képviselőcsoportot.","shortLead":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők...","id":"20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f360e3b-1dbf-484d-b464-f6feb04e58f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","timestamp":"2021. január. 13. 09:20","title":"Az egész Fidesz-frakciót kizárná az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","shortLead":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","id":"20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e8af63-0839-4842-8234-95a7c58346d4","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:35","title":"David Attenborough is beoltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","shortLead":"Nemcsak egyes állatok, hanem egy Kínában gyűjtött gyógynövény is képes álcázni magát a megmenekülése érdekében. ","id":"202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7879a-01cd-43ab-9e79-40c69b03c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf25c56a-4696-480d-87ff-f55f5fa8802f","keywords":null,"link":"/360/202101_tulelo_novenyek_alcazzak_magukat","timestamp":"2021. január. 13. 13:30","title":"Egy gyógynövény megváltoztatta a színét, mikor „észrevette”, hogy gyűjtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek már alá is írták az 548,1 millió+áfás ellenértékről szóló szerződést.","shortLead":"A cégek már alá is írták az 548,1 millió+áfás ellenértékről szóló szerződést.","id":"20210112_nemzeti_orvosi_innovacios_kozpont_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fdc115-48a0-420d-8570-1c85f4596398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_nemzeti_orvosi_innovacios_kozpont_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. január. 12. 20:40","title":"Mészárosék családi cége tervezheti a Nemzeti Orvosi Innovációs Központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]