Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új laptopjáról.","shortLead":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új...","id":"20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf54e70-4ffd-4010-9be2-fd5ad607c994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","timestamp":"2021. január. 12. 11:03","title":"Bivalyerős laptopot mutatott be a Lenovo, itt az IdeaPad 5 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec889eb3-bf12-41ee-8593-f6e404b60444","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mihail Gorbacsov egykori szovjet elnök igazi és egyedülálló reformer volt, nem tudnék a világtörténelemben más példát mondani arra, hogy valaki ilyen világméretű, pozitív reformot hajtott volna végre, méghozzá vér nélkül – véli Zolcer János, a 'Gorbacsov titkai – az ember, aki megváltoztatta a világot' című könyv szerzője. A Kossuth könyvkiadónál megjelent mű egy húsz éves barátság eredménye.","shortLead":"Mihail Gorbacsov egykori szovjet elnök igazi és egyedülálló reformer volt, nem tudnék a világtörténelemben más példát...","id":"20210114_Gorbacsov_a_boldogtalan_reformer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec889eb3-bf12-41ee-8593-f6e404b60444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd039114-a8ab-45b2-a523-01dc98bdcf78","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Gorbacsov_a_boldogtalan_reformer","timestamp":"2021. január. 14. 09:31","title":"\"Ha Gorbacsov keményvonalas vezető lett volna, akár még mindig uralkodhatna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa: pazar helyen, Brüsszel európai negyedének szívében vásárolt 500 négyzetméternyi ingatlant még tavaly ősszel.","shortLead":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa: pazar helyen, Brüsszel európai negyedének szívében vásárolt...","id":"20210113_Fidesz_brusszeli_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0763d87-12f0-4200-8a3c-0ef11486a415","keywords":null,"link":"/360/20210113_Fidesz_brusszeli_iroda","timestamp":"2021. január. 14. 06:30","title":"Különös cégügylettel vett 800 millióért irodákat a Fidesz Brüsszelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült azok köre, akik állami támogatást nyertek turisztikai beruházásokra a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül.","shortLead":"Bővült azok köre, akik állami támogatást nyertek turisztikai beruházásokra a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül.","id":"20210113_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_mocsai_lajos_lazar_janos_fellegi_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8245a75d-7839-4678-b846-b76ba5131802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_mocsai_lajos_lazar_janos_fellegi_tamas","timestamp":"2021. január. 13. 11:46","title":"Újabb milliárdokhoz jutottak Fidesz-közeli vállalkozók és önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df5f4b-5654-4b2b-8f91-7ef080dd2c33","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Úgy tudjuk, a szakszervezetek új javaslatokat tettek a korábbi eredménytelen találkozók után. A tervekről azonban nem beszélnek, csak ha megegyezés lesz.","shortLead":"Úgy tudjuk, a szakszervezetek új javaslatokat tettek a korábbi eredménytelen találkozók után. A tervekről azonban nem...","id":"20210112_Nyilvanos_vita_nelkul_allapodnanak_meg_a_2021es_minimalberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1df5f4b-5654-4b2b-8f91-7ef080dd2c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ec6813-d909-407d-82d7-3389f6f8e0bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Nyilvanos_vita_nelkul_allapodnanak_meg_a_2021es_minimalberrol","timestamp":"2021. január. 12. 12:53","title":"Nyilvános vita nélkül állapodnának meg a 2021-es minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Az amúgy is zűrös és zavaros 2020 Szlovákiára még több bajt hozott. A korrupciós botrány nyomán a volt és a jelenlegi elit egy része is \"megdőlt\". Szerzőnk Pozsonyból jelenti a dolgok állását. ","shortLead":"Az amúgy is zűrös és zavaros 2020 Szlovákiára még több bajt hozott. A korrupciós botrány nyomán a volt és a jelenlegi...","id":"20210112_Szeretettel_Pozsonybol_Isten_malmai_Tisztitotuz_Judas_Vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416d3053-0157-433c-84d6-91cca57b8ef7","keywords":null,"link":"/360/20210112_Szeretettel_Pozsonybol_Isten_malmai_Tisztitotuz_Judas_Vihar","timestamp":"2021. január. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A tisztítótűzből a mennybe vagy a pokolba jut Szlovákia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","shortLead":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","id":"20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143bb819-c11e-4caf-b453-a4cc52cb6f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 12. 10:41","title":"Petíció indult a kormánymédia Krekó Péter elleni uszítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most megmutatta, mire számíthatunk tőlük.","shortLead":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most...","id":"20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d16aa3-86ba-486c-9374-239aa73d9bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","timestamp":"2021. január. 12. 17:06","title":"Több fronton is frissítette a processzorait az Intel, az Apple M1-nek is készítettek konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]